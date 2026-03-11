Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Імпорт України за 2 міс. 2026 року зріс на 31%, експорт залишився на рівні минулого року — ДМС

08:20 11.03.2026 |

Економіка

Імпорт товарів до України за січень-лютий 2026 року в грошовому еквіваленті збільшився на 31% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до $14,8 млрд з $11,3 млрд, тоді як їх експорт майже не змінився і становив $6,5 млрд проти $6,3 млрд рік тому, свідчать дані, оприлюднені пресслужбою Державної митної служби України (ДМС) в Телеграм-каналі.

"При цьому оподаткований імпорт склав $5,2 млрд, що становить 78% загальних обсягів імпортованих товарів. Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у січні-лютому 2026 року становило $0,54/кг", - йдеться у повідомленні.

Найбільше імпортували товарів до України з Китаю - $4 млрд, Польщі - $1,4 млрд, Туреччини - $1,1 млрд.

Експортували з України найбільше до Польщі - на $713 млн, Туреччини - на $563 млн, Італії - на $428 млн.

У загальних обсягах ввезених у січні-лютому 2026 року товарів 71% серед категорій становили машини, устаткування та транспорт - $6 млрд (при митному оформленні до бюджету сплачено 32,9 млрд грн, або 26% надходжень митних платежів), паливно-енергетичні - $2,6 млрд (до бюджету сплачено 49,7 млрд грн, або 39% надходжень митних платежів), продукція хімпромисловості - $2 млн (сплачено 15,9 млрд грн, або 12% надходжень).

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли продовольчі товари - $4 млрд, метали та вироби з них - $589 млн, а також машини, устаткування та транспорт - $532 млн.

"У січні-лютому 2026 року під час митного оформлення експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 318,5 млн грн", - резюмували в ДМС.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Бізнес