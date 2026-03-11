Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українські металурги знизили випуск продукції

14:02 11.03.2026 |

Економіка

У січні-лютому в Україні скоротилося виробництво сталі, чавуну та металопрокату.

Про це повідомляє GMK-Центр.

За підсумками січня-лютого поточного року виробництво сталі в Україні скоротилося на 13,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 1,03 млн т, чавуну - на 11,2%, до 1,01 млн т, металопрокату - на 16,8%, до 797 тис. т.

У лютому Україна скоротила виробництво металопрокату на 18,2% рік до року, виплавка сталі за період знизилася на 9,9% у річному обчисленні.

Металургійні підприємства України за підсумками лютого 2026 року зменшили виробництво товарного металопрокату на 18,2% порівняно з аналогічним періодом 2025 року - до 390,3 тис. т.

За даними ОП "Укрметалургпром", порівняно з попереднім місяцем показник знизився на 4%.

Випуск сталі в Україні у лютому 2026 року впав на 9,9% у річному обчисленні - до 515 тис. т. Порівняно із січнем цей показник незначно зріс - на 0,8%. Виробництво чавуну за період становило 461,9 тис. т (-15,2% р./р. та -16% м./м.).

Нагадаємо:

За чотири роки від початку повномасштабного вторгнення чисельність персоналу гірничо-металургійного комплексу скоротилася майже вдвічі - із 122 тисяч працівників до 62 тисяч осіб.

Раніше повідомлялося, що компанія "ArcelorMittal Кривий Ріг" вимушено зупиняє "Ливарно-механічний завод".

Гірничодобувна компанія Ferrexpo після півторамісячного простою відновила виробництво на ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат".

Раніше у компанії "Метінвест" повідомили, що тривале відключення підприємств гірничо-металургійного комплексу від енергомереж призведе до серйозних наслідків, адже такі підприємства не можуть працювати на альтернативних джерелах живлення.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8627
  0,0334
 0,08
EUR
 1
 51,0386
  0,3254
 0,64

Курс обміну валют на сьогодні, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6000  0,01 0,02 44,1936  0,05 0,11
EUR 50,8164  0,08 0,16 51,5060  0,03 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9300  0,11 0,25 43,9600  0,10 0,23
EUR 50,9324  0,13 0,26 50,9452  0,14 0,28

