Фінансові новини
- |
- 11.03.26
- |
- 16:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українські металурги знизили випуск продукції
14:02 11.03.2026 |
У січні-лютому в Україні скоротилося виробництво сталі, чавуну та металопрокату.
Про це повідомляє GMK-Центр.
За підсумками січня-лютого поточного року виробництво сталі в Україні скоротилося на 13,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 1,03 млн т, чавуну - на 11,2%, до 1,01 млн т, металопрокату - на 16,8%, до 797 тис. т.
У лютому Україна скоротила виробництво металопрокату на 18,2% рік до року, виплавка сталі за період знизилася на 9,9% у річному обчисленні.
Металургійні підприємства України за підсумками лютого 2026 року зменшили виробництво товарного металопрокату на 18,2% порівняно з аналогічним періодом 2025 року - до 390,3 тис. т.
За даними ОП "Укрметалургпром", порівняно з попереднім місяцем показник знизився на 4%.
Випуск сталі в Україні у лютому 2026 року впав на 9,9% у річному обчисленні - до 515 тис. т. Порівняно із січнем цей показник незначно зріс - на 0,8%. Виробництво чавуну за період становило 461,9 тис. т (-15,2% р./р. та -16% м./м.).
Нагадаємо:
За чотири роки від початку повномасштабного вторгнення чисельність персоналу гірничо-металургійного комплексу скоротилася майже вдвічі - із 122 тисяч працівників до 62 тисяч осіб.
Раніше повідомлялося, що компанія "ArcelorMittal Кривий Ріг" вимушено зупиняє "Ливарно-механічний завод".
Гірничодобувна компанія Ferrexpo після півторамісячного простою відновила виробництво на ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат".
Раніше у компанії "Метінвест" повідомили, що тривале відключення підприємств гірничо-металургійного комплексу від енергомереж призведе до серйозних наслідків, адже такі підприємства не можуть працювати на альтернативних джерелах живлення.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Сибіга: Угорщина фактично захопила працівників Ощадбанку разом із грошима
|Після атак РФ в Україні працює менше 10 ГВт генерації
|Державний борг додав $1,67 млрд у січні — Мінфін
|Проєкт власних груп ППО на критичних підприємствах розширено — що відомо
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Де купити штори онлайн: як обрати тканину, стиль і не помилитися з розміром
У РУБРИЦІ
|Українські металурги знизили випуск продукції
|Ринок нафти стабілізується після обвалу, Brent торгується на $87,2 за барель
|Інфляція в Україні повернулася до зростання — вперше з літа
|Мінфін успішно провів аукціон ОВДП на 4,2 млрд грн
|Швеція збільшує допомогу Україні: €56,4 млн на відновлення енергетики
|Реформа таксі: влада хоче вивести галузь з тіні через новий законопроєкт
|Імпорт України за 2 міс. 2026 року зріс на 31%, експорт залишився на рівні минулого року — ДМС
Бізнес
|Apple показала MacBook Neo за $599 із чипом, як у iPhone 16 Pro
|Snapdragon X2 Elite Extreme: Qualcomm кидає виклик Apple та Intel
|Xiaomi планує випускати власні процесори щороку
|Європа і Китай задають нові стандарти лазерного зв’язку в космосі
|Супутниковий зв’язок: 12 млн абонентів Київстару отримають доступ до Starlink у 2026 році
|Anthropic спростила перехід між ШІ: Claude підтримує імпорт діалогів
|Ринок DDR5 лихоманить — боти масово скуповують оперативну пам’ять