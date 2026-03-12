Мінекономіки: Україна гармонізує систему географічних зазначень зі стандартами ЄС

Україна продовжує наближати сферу географічних зазначень харчових продуктів, спиртних напоїв, вин та продуктів винних ароматизованих до стандартів ЄС.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства за підсумками 9-го засідання Підкомітету Україна - ЄС з географічних зазначень, у якому взяв участь заступник міністра Тарас Висоцький.

Зазначається, що під час засідання сторони обговорили розвиток законодавства і політик у цій сфері, застосування та захист географічних зазначень, а також подальші спільні кроки України та ЄС.

Українська сторона представила не лише оновлення правил, а й конкретні результати їх впровадження. Сьогодні в Україні вже сформована законодавча база для захисту географічних зазначень у сферах харчових продуктів, сільськогосподарської продукції, вин і спиртних напоїв. Паралельно триває завершення підзаконних механізмів, необхідних для повноцінної роботи цієї системи.

«Географічні зазначення для України - це не формальності, а інструмент розвитку. Вони дають змогу захищати унікальні українські продукти, розвивати сильні регіональні бренди і відкривати для них шлях до європейського ринку. Суть цих змін - у зрозумілих правилах, які працюють для виробника, підсилюють довіру до продукту і допомагають споживачу краще орієнтуватися на ринку», - наголосив Висоцький.

Виробники вже переглядають підходи до багатьох географічних зазначень, наприклад, відходять від назви сиру «Фета» та переходять на нові комерційні позначення. Це свідчить, що український ринок узгоджує свої правила з європейськими.

Наголошувалося, що окремі товари зі старим маркуванням ще можуть залишатися в продажу, але йдеться лише про залишки продукції, виробленої до 1 січня 2026 року. У таких випадках передбачене спеціальне маркування із зазначенням дати виробництва, а контроль за обігом такої продукції здійснюють уповноважені державні органи.

Окрему увагу під час засідання приділили інструментам, які мають забезпечити роботу системи географічних зазначень на практиці. Як нагадав Висоцький, в Україні вже створено механізми для реєстрації, використання та контролю таких позначень, розвивається система сертифікації та підтримки виробників.

У Мінекономіки сформовано експертну комісію, яка погоджуватиме специфікації продукції - саме вони визначають унікальність продукту, його зв'язок із територією та право на географічне зазначення. Ця система вже відкриває нові можливості для регіональних виробників: один із прикладів - розвиток продукції з географічним зазначенням «Мед Закарпаття». Триває робота і над новими такими продуктами в регіонах, зокрема на Закарпатті та Одещині.