Військовий збір приніс бюджету на 29% більше надходжень — дані податкової

Українці у січні - лютому 2026 року сплатили до державного бюджету 28,6 млрд грн військового збору, що на 29,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України, передає Укрінформ.

"За січень - лютий 2026 року до бюджету надійшло 28,6 млрд грн військового збору від 1,6 млн платників. Це на 29,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільші обсяги надходжень військового збору забезпечили: м. Київ - 9,3 млрд грн, Дніпропетровська область - 3,1 млрд грн, Львівська область - 2,2 млрд грн, Харківська область - 1,9 млрд гривень. Високі показники цих регіонів пояснюються значною концентрацією бізнесу, великою кількістю працівників та активною підприємницькою діяльністю.