Військовий збір приніс бюджету на 29% більше надходжень — дані податкової

10:17 12.03.2026 |

Економіка

Українці у січні - лютому 2026 року сплатили до державного бюджету 28,6 млрд грн військового збору, що на 29,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України, передає Укрінформ.

"За січень - лютий 2026 року до бюджету надійшло 28,6 млрд грн військового збору від 1,6 млн платників. Це на 29,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільші обсяги надходжень військового збору забезпечили: м. Київ - 9,3 млрд грн, Дніпропетровська область - 3,1 млрд грн, Львівська область - 2,2 млрд грн, Харківська область - 1,9 млрд гривень. Високі показники цих регіонів пояснюються значною концентрацією бізнесу, великою кількістю працівників та активною підприємницькою діяльністю.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,9776
  0,1149
 0,26
EUR
 1
 50,9349
  0,1037
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 09:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7783  0,18 0,41 44,4425  0,25 0,56
EUR 50,8050  0,01 0,02 51,5667  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,0600  0,13 0,31 44,1000  0,13 0,28
EUR 50,8804  0,33 0,65 50,9090  0,32 0,63

