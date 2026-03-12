Фінансові новини
12.03.26
12:20
RSS
мапа сайту
Банки та банківські технології
Військовий збір приніс бюджету на 29% більше надходжень — дані податкової
10:17 12.03.2026 |
Українці у січні - лютому 2026 року сплатили до державного бюджету 28,6 млрд грн військового збору, що на 29,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України, передає Укрінформ.
"За січень - лютий 2026 року до бюджету надійшло 28,6 млрд грн військового збору від 1,6 млн платників. Це на 29,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що найбільші обсяги надходжень військового збору забезпечили: м. Київ - 9,3 млрд грн, Дніпропетровська область - 3,1 млрд грн, Львівська область - 2,2 млрд грн, Харківська область - 1,9 млрд гривень. Високі показники цих регіонів пояснюються значною концентрацією бізнесу, великою кількістю працівників та активною підприємницькою діяльністю.
|Сибіга: Угорщина фактично захопила працівників Ощадбанку разом із грошима
|Після атак РФ в Україні працює менше 10 ГВт генерації
|Державний борг додав $1,67 млрд у січні — Мінфін
|Проєкт власних груп ППО на критичних підприємствах розширено — що відомо
