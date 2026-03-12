Нафта активно дорожчає, Brent торгується вище $98 за барель

Ціни на нафту активно піднімаються вранці в четвер через черговий виток ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 7:12 кч піднімається на $6,09 (6,62%), до $98,07 за барель. Раніше під час сесії Brent знову перевищувала $100 за барель. У середу контракт зріс у ціні на $4,18 (4,8%), до $91,98 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дорожчають до цього часу на $5,29 (6,06%), до $92,54 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів підвищилася на $3,8 (4,6%), до $87,25 за барель.

Іранський підводний безпілотник вночі атакував два нафтові танкери в Перській затоці, повідомила іранська державна телекомпанія IRIB. Раніше джерело в іракській службі безпеки в Басрі повідомило CNN, що судно, начинене вибухівкою, врізалося відразу в два танкери.

CNN уточнює, що горіли судна Zefyros під мальтійським прапором і Safesea Vishnu під прапором Маршаллових островів. Зареєстрованим власником Safesea Vishnu є американська компанія Safesea Transport Inc., тоді як власник Zefyros знаходиться в Греції.

Робота нафтових портів Іраку була призупинена після пожежі, повідомив глава Управління портами Іраку Фархан аль-Фартусі. За його словами, одна людина загинула, ще 38 були врятовані.

Тим часом Оман наказав суднам покинути експортний термінал Міна-аль-Фахал з метою обережності, пише Bloomberg із посиланням на інформовані джерела. За даними Kpler, з терміналу щодня експортувалося близько 1 млн барелів нафти.

Раніше представник збройних сил Ірану заявив, що світу потрібно готуватися до нафти по $200 за барель, оскільки ціни на паливо залежать від безпеки в регіоні, а Ізраїль і США своїми діями порушили цю безпеку.

"Єдине, що може призвести до довгострокового зниження цін - це відновлення поставок нафти через Ормузьку протоку, - написали аналітики ING. - Якщо цього не станеться, нас чекають нові максимуми".

Напередодні ціни на нафту зросли, попри те, що країни-учасниці МЕА домовилися про постачання на світовий ринок рекордних 400 млн барелів зі своїх стратегічних резервів. Терміни вивільнення запасів будуть залежати від обставин у кожній окремій країні. Загальні стратегічні запаси нафти країн-учасниць МЕА перевищують 1,2 млрд барелів, ще 600 млн барелів становлять промислові резерви, що перебувають у державній власності.

"Вивільнення нафтових резервів МЕА може виявитися лише тимчасовим рішенням, тоді як перебої поставок і значне скорочення видобутку в деяких близькосхідних країнах можуть викликати довгостроковий дефіцит пропозиції", - зазначила Тіна Тенг з Moomoo ANZ.

У середу також стало відомо, що комерційні запаси нафти в США минулого тижня зросли на 3,824 млн барелів - до максимальних з травня 2025 року 443,1 млн барелів. Експерти в середньому прогнозували збільшення на 1,1 млн барелів, за даними Trading Economics.

