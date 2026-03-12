Українські зарплати зросли майже вдвічі у порівнянні з довоєнним січнем

Медіанна зарплата в Україні з січня 2022 року по січень 2026 року зросла майже на 94%, кількість вакансій на 13%, тоді як кількість відгуків на них скоротилася на 3,5%.

Про це йдеться в релізі "OLX Робота".

У переліку найбільш високооплачуваних пропозицій у 2026 році залишилися вакансії зі сфери будівництва, а також з'явилася окрема високооплачувана категорія - служба в Силах оборони.

Найвищу медіанну зарплату, як і до війни, OLX фіксує у брокерів з нерухомості - 112,5 тис. грн, тоді як у січні 2022-го це було 65,5 тис. грн. Також серед топових за оплатою - фасадники, штукатури та мулярі.

Змінилися й уподобання пошукачів роботи. Якщо у 2022 році найбільше відгуків збирали переважно робітничі вакансії, то у 2026 інтерес змістився в бік посад у комунікаціях та онлайн-сфері - копірайтингу, SMM, контенті, роботі з клієнтами, операторів чатів і менеджерів інтернет-магазинів, що часто передбачає гнучкіший графік або дистанційний формат.

Попит роботодавців при цьому загалом лишається прив'язаним до торгівлі та логістики: серед наймасовіших вакансій - продавці та водії.

Водночас у 2026 році помітно додалися позиції вантажників і пропозиції у категорії служби в Силах оборони, які увійшли до числа напрямів із найбільшою кількістю оголошень.