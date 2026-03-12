Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українські зарплати зросли майже вдвічі у порівнянні з довоєнним січнем

12:50 12.03.2026 |

Економіка

Медіанна зарплата в Україні з січня 2022 року по січень 2026 року зросла майже на 94%, кількість вакансій на 13%, тоді як кількість відгуків на них скоротилася на 3,5%.

Про це йдеться в релізі "OLX Робота".

У переліку найбільш високооплачуваних пропозицій у 2026 році залишилися вакансії зі сфери будівництва, а також з'явилася окрема високооплачувана категорія - служба в Силах оборони.

Найвищу медіанну зарплату, як і до війни, OLX фіксує у брокерів з нерухомості - 112,5 тис. грн, тоді як у січні 2022-го це було 65,5 тис. грн. Також серед топових за оплатою - фасадники, штукатури та мулярі.

Змінилися й уподобання пошукачів роботи. Якщо у 2022 році найбільше відгуків збирали переважно робітничі вакансії, то у 2026 інтерес змістився в бік посад у комунікаціях та онлайн-сфері - копірайтингу, SMM, контенті, роботі з клієнтами, операторів чатів і менеджерів інтернет-магазинів, що часто передбачає гнучкіший графік або дистанційний формат.

Попит роботодавців при цьому загалом лишається прив'язаним до торгівлі та логістики: серед наймасовіших вакансій - продавці та водії.

Водночас у 2026 році помітно додалися позиції вантажників і пропозиції у категорії служби в Силах оборони, які увійшли до числа напрямів із найбільшою кількістю оголошень.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,1636
  0,1860
 0,42
EUR
 1
 50,9560
  0,0211
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 09:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7783  0,18 0,41 44,4425  0,25 0,56
EUR 50,8050  0,01 0,02 51,5667  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,0600  0,13 0,31 44,1000  0,13 0,28
EUR 50,8804  0,33 0,65 50,9090  0,32 0,63

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес