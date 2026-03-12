Авторизация

Прогноз USDA: Україна збере більше пшениці та соняшника, ніж очікувалося

12:02 12.03.2026 |

Новини АПК

Експерти Міністерства сільського господарства США (USDA) у березневому звіті про попит і пропозицію незначно змінили світовий баланс пшениці на 2025/2026 маркетинговий рік (МР), але для України збільшили прогноз виробництва та знизили оцінку експорту.

Як передає Укрінформ, про це повідомила Електронна зернова біржа.

Зазначається, що порівняно з оцінками лютого прогноз виробництва пшениці в Україні на 2025/2026 МР України підвищено на 1 млн т - до 24 млн т (у 2024/2025 МР було 23,4 млн т).

Водночас прогноз експорту для України зменшено на 0,5 млн т - до 13,5 млн т внаслідок низьких темпів відвантажень (у 2024/2025 МР було 15,75 млн т).

Оцінку кінцевих запасів пшениці в Україні збільшено на 1,5 млн т - до 3,13 млн т (0,93 млн т у попередньому МР).

При цьому прогноз світового виробництва пшениці підвищено на 0,32 млн т - до 842,12 млн т, світового споживання пшениці - на 0,74 млн т до нового рекордного рівня у 824,8 млн т внаслідок збільшення споживання пшениці на корми в ЄС на 1 млн т. Прогноз світового експорту пшениці збільшився на 0,2 млн т - до 222,16 млн т.

На біржі навели й березневі оцінки USDA щодо олійних культур.

Так, прогноз виробництва соняшника в Україні у 2025/2026 МР зріс на 0,5 млн т - до 11 млн т (13 млн т у попередньому МР), сої - знизився на 0,5 млн т до 5,5 млн т (7 млн т у попередньому МР). Прогноз експорту сої з України знижено з 2,7 млн т до 2,3 млн т внаслідок зменшення врожаю.

Крмі того, на тлі нарощування обсягів переробки для України знижено прогноз експорту ріпаку - з 2,65 до 2,45 млн т.

Також на 1,7 млн т поліпшився прогноз виробництва кукурудзи в Україні - до 30,7 млн т (на підставі останньої інформації Державної служби статистики); у попередньому МР було 26,8 млн т. За незмінного прогнозу експорту це означає підвищення оцінки кінцевих запасів цієї культури в Україні на 1,3 млн т - до 2,95 млн т.

Як зазначили на біржі, ціни на кукурудзу в Україні залишаються під тиском посилення конкуренції з аргентинським зерном та падіння попиту з боку країн Близького Сходу, викликаного війною з Іраном (оскільки частину української кукурудзи через Туреччину постачали в Іран).
 

