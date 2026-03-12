Авторизация

Зовнішня торгівля України у січні–лютому досягла $21,3 млрд

14:45 12.03.2026 |

Економіка

Зовнішня торгівля України у січні–лютому досягла $21,3 млрдЗа січень-лютий поточого року в Україну імпортували товарів на $14,8 мільярда, а експортували - на $6,5 мільярда. При митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплатили ₴318,5 мільйона.

Про це повідомила пресслужба Держмитслужби, передає Укрінформ.

"Протягом січня-лютого 2026 року в Україну імпортували товарів на суму $14,8 млрд, а експортували - на $6,5 млрд. При цьому оподаткований імпорт становив $5,2 млрд, що становить 78% загальних обсягів імпортованих товарів. Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у січні-лютому 2026 року становило 0,54 дол/кг", - йдеться у повідомленні.

Найбільше до України імпортували товарів: Китай - $4 млрд, Польща - $1,4 млрд, Туреччина - $1,1 млрд.

Експортували з України до: Польщі - на $713 млн, Туреччини - на $563 млн, Італії - на $428 млн.

У пресслужбі зазначають, що у загальних обсягах ввезених у січні-лютому 2026 року товарів 71% склали: машини, устаткування та транспорт ($6 млрд, при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 32,9 млрд грн, що складає 26% надходжень митних платежів), паливно-енергетичні ($2,6 млрд, при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 49,7 млрд грн, що складає 39% надходжень митних платежів), та продукція хімічної промисловості ($2 млн, при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 15,9 млрд грн, що складає 12% надходжень митних платежів).

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли продовольчі товари ($4 млрд), метали та вироби з них ($589 млн), машини, устаткування та транспорт - $532 млн.
 

