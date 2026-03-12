Зовнішня торгівля України у січні–лютому досягла $21,3 млрд

За січень-лютий поточого року в Україну
імпортували товарів на $14,8 мільярда, а експортували - на $6,5
мільярда. При митному оформленні експорту товарів, на які встановлене
вивізне мито, до бюджету сплатили ₴318,5 мільйона.
Про це повідомила пресслужба Держмитслужби, передає Укрінформ.
"Протягом січня-лютого 2026 року в Україну імпортували товарів на
суму $14,8 млрд, а експортували - на $6,5 млрд. При цьому оподаткований
імпорт становив $5,2 млрд, що становить 78% загальних обсягів
імпортованих товарів. Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого
імпорту у січні-лютому 2026 року становило 0,54 дол/кг", - йдеться у
повідомленні.
Найбільше до України імпортували товарів: Китай - $4 млрд, Польща - $1,4 млрд, Туреччина - $1,1 млрд.
Експортували з України до: Польщі - на $713 млн, Туреччини - на $563 млн, Італії - на $428 млн.
У пресслужбі зазначають, що у загальних обсягах ввезених у
січні-лютому 2026 року товарів 71% склали: машини, устаткування та
транспорт ($6 млрд, при митному оформленні зазначених товарів до бюджету
сплачено 32,9 млрд грн, що складає 26% надходжень митних платежів),
паливно-енергетичні ($2,6 млрд, при митному оформленні зазначених
товарів до бюджету сплачено 49,7 млрд грн, що складає 39% надходжень
митних платежів), та продукція хімічної промисловості ($2 млн, при
митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 15,9 млрд грн,
що складає 12% надходжень митних платежів).
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли
продовольчі товари ($4 млрд), метали та вироби з них ($589 млн), машини,
устаткування та транспорт - $532 млн.