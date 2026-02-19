Фінансові новини
Ціни на пшеницю в Україні зростатимуть до середини березня — аналітики
16:59 19.02.2026 |
Ціни на пшеницю в Україні зберігатимуть висхідну динаміку щонайменше до середини березня через скорочення поставок з Чорноморського регіону та обмежену пропозицію з боку виробників, повідомив аналітичний кооператив "Пуск", створений у межах Всеукраїнської аграрної ради (ВАР).
"Через логістичні обмеження обсяги експорту одного з ключових конкурентів України можуть знизитися майже вдвічі. Відповідно, близько 1-1,5 млн тонн пшениці глобальним імпортерам доведеться перекуповувати в інших постачальників, зокрема в Україні, Румунії та Франції", - зазначили аналітики.
За даними експертів, на внутрішньому ринку спостерігається дисбаланс: трейдери активно контрактують зерно, тоді як аграрії стримують продажі. Це призводить до щотижневого подорожчання пшениці на $1-2 за тонну. Додатковим фактором підтримки цін залишаються погодні ризики та загроза втрат озимих через морози.
Наразі умовні ціни на продовольчу пшеницю (11,5% протеїну) на базисі CPT-порт становлять $215-220 за тонну. На початок березня прогнозується зміцнення показників до рівня $220-225 за тонну.
Подальший рух цін після середини березня визначатиметься станом посівів озимих культур та загальною світовою кон'юнктурою, резюмували в "Пуск".
