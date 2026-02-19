Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін анонсує конкурс на нові генеруючі потужності з окремими правилами для Лівобережжя.

В уряді вже готують другий конкурс на будівництво нових потужностей генерації електроенергії з диференційованим тарифом для об'єктів Лівобережжя та Правобережжя України.

Про це радник міністра економіки, довкілля і сільського господарства Андрій Телюпа розповів під час дискусії, організованої Центром економічної стратегії, передає Інтерфакс-Україна.

"Наразі готується наступна хвиля конкурсу на нову генеруючу потужність з умовами, які поділені на Лівобережжя і Правобережжя, де більший і менший дефіцит електроенергії відповідно. Це робиться, щоб інвестори отримали змогу мати диференційовану ціну на ресурс", - сказав Телюпа.


Він додав, що уряд також працює над питанням енергозабезпечення енергоємних галузей, таких як гірничо-металургійний комплекс (ГМК) та виробництво цементу, для яких вартість електроенергії найбільш критична.

"Ми дійсно напрацювали пакет рішень, які наразі на погодженні з іншими центральними органами влади, щоб такий бізнес міг отримати прогнозований і довгостроковий ресурс. По-перше, це довгострокові контракти на квартал-півріччя-рік з тим же "Енергоатомом" та іншими постачальниками. Також обговорювали питання проведення спецаукціонів від "Енергоатома", наскільки це має сенс під час воєнного стану", - пояснив радник міністра.

За його словами, наразі це питання залишається дискусійним.

"Але в нас зараз максимальний фокус на тому, щоб для великого бізнесу забезпечити сталий тариф і дати змогу зробити це в найбільш прозорий і ринковий спосіб", - зазначив Телюпа.

Водночас він запевнив, що в Україні будується багато нової генерації.

"Якщо багато хто піджартовував над "гігаватом Зеленського", то за останні 2 роки було побудовано більше 2 ГВт нової генерації. Будується, звісно, не від хорошого життя, бо всім хочеться мати централізовану дешеву електроенергію. Але якщо ми як уряд не можемо цього гарантувати", - визнав радник міністра.

Як повідомлялося, наприкінці грудня 2025 року комісія з проведення заблокованого з квітня 2025 року першого конкурсу на будівництво генеруючої потужності визначила його переможцями 7 компаній, які в цілому заявили будівництво 316,4 МВт потужності. Пропозиції ще трьох учасників загальною потужністю 107,12 МВт відхилили.

Конкурс на нову генпотужність проводиться вперше в Україні. Його суть полягає в тому, що "Укренерго" протягом 10 років компенсуватиме переможцям вкладені в її будівництво кошти. Своєю чергою компанії-переможці мають ввести нові потужності в роботу до 31 грудня 2027 року. 
За матеріалами: БізнесЦензор
 

