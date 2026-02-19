Дизельна пауза: Будапешт і Братислава припинили експорт в Україну, вимагаючи запуску «Дружби»

Угорщина й Словаччина оголосили про припинення експорту нафтопродуктів в Україну у відповідь на припинення транзиту Україною російської нафти. Про це на окремих брифінгах 18 лютого повідомили міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто і прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

Угорщина та Словаччина - важливі, але не єдині постачальники нафтопродуктів в Україну.

"Хочу поінформувати вас, що постачання дизельного палива в Україну було зупинено, і постачання дизельного палива в Україну не відновиться до тих пір, поки українці не відновлять транспортування нафти трубопроводом "Дружба" в напрямку Угорщини", - сказав Сійярто після засідання уряду Угорщини.

Фіцо, своєю чергою, сказав, що з метою насичення внутрішнього ринку Slovnaft "зупиняє експорт дизпалива до України та будь-який інший експорт, і все, що тепер перероблятиметься в Словаччині, буде призначене для словацького ринку".

Він також припустив, що припинення постачання російської нафти трубопроводом "Дружба" є наслідком політичного рішення президента України Володимира Зеленського. Фіцо попередив, що у відповідь Словаччина перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити співпрацю в постачанні електроенергії, пише Dennik N.

"Якщо підтвердиться наша підозра, що йдеться про політичний шантаж, він [Зеленський] поступово втратить нашу підтримку", - сказав Фіцо.

Крім того, Словаччина передала Україні офіційну ноту з проханням пояснити причини припинення транзиту російської нафти.

Фіцо не виключає, що пошкоджену ділянку нафтопроводу "Дружба" у Бродах вже відремонтували, і має намір звернутися до Європейської комісії з проханням перевірити ситуацію.

За словами міністерки економіки Деніси Сакової, Україна вже кілька разів змінювала терміни відновлення транзиту російської нафти. Раніше нібито повідомлялося, що постачання мали поновитися 18 лютого, тепер говорять про 20 лютого.

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн вважає, що дизельне ембарго з боку Угорщини й Словаччини не створює загрози для України.

"З приводу угорсько-словацьких постачань хвилюватися не потрібно. Вони не такі великі (до 10% ринку), та й ми без них вже декілька разів опинялись. Востаннє - восени минулого року. Нічого особливого не відбулося. Нам є чим заміститись", - написав він у Facebook.

"А от Орбану буде непереливки, треба стратегічні запаси нафти використовувати, а паралельно возити російську нафту морем і качати її через Хорватію. Це буде довго і дорого. І що саме епічне - російські друзі самі зупинили цей потік, атакувавши нафтоперекачувальну станцію в Бродах наприкінці січня", - додав Куюн.