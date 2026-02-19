Україна отримала $72,3 млрд банківських переказів з-за кордону за рік.

У 2025 році в Україну з-за кордону надійшло 72,32 млрд дол. США із використанням кредитового трансферу, з них 68,88 млрд дол. США в еквіваленті (95,25%) - на рахунки суб'єктів господарювання.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Національний банк.

Загалом за минулий рік у межах України здійснено понад 3,1 млрд платіжних операцій, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу (банківський переказ з ініціативи власника) та прямого дебету (списання коштів із рахунку платника).

"На користь фізичних осіб в Україну з-за кордону за цей період здійснено 7,2 млн операцій, або 72,70% від загальної кількості платіжних операцій, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу. Водночас 68,88 млрд дол. США в еквіваленті, або 95,25% від загальної суми платіжних операцій, ініційованих із використанням кредитового трансферу, надійшло з-за кордону на користь суб'єктів господарювання (за зовнішньоекономічними контрактами). Найбільше коштів в Україну надходило з країн ЄС (46,68%), Швейцарії (20,46%), США (11,04%)", - ідеться в повідомленні.

За інформацією Нацбанку, транскордонні операції із застосуванням кредитового трансферу у 2025 році було здійснено:

в Україну - на суму 72,32 млрд дол. США в еквіваленті (у 2024 році - на 69,27 млрд дол. США в еквіваленті);

з України - на суму 89,99 млрд дол. США в еквіваленті (у 2024 році - на 77,06 млрд дол. США в еквіваленті).

У 2025 році найбільше платіжних операцій у межах України, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу, виконано з рахунків фізичних осіб: 2 505,2 млн, або 80,14% від загальної кількості.

Водночас за сумою найбільше таких платіжних операцій зроблено з рахунків суб'єктів господарювання - на 45,42 трлн грн, або 93,14% від загальної суми.

За цей же період в Україні було проведено платіжних операцій із застосуванням прямого дебету (списання коштів) на 15,41 млрд грн (у 2024 році - на 31,20 млрд грн).

В Україні у 2025 році послуги з виконання платіжних операцій, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу та прямого дебету, надавали населенню та бізнесу 60 банків та три небанківські фінансові установи.