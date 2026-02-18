Ціни на нафту зростають після спаду, Brent — біля $67,7 за барель.

Ціни на нафту помірно підвищуються вранці в середу після різкого зниження напередодні, спричиненого надіями на розрядку у відносинах між США та Іраном.

Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures, за даними на 7:01 кч, підвищується на $0,28 (0,42%), до $67,70 за барель. У вівторок ціна контракту знизилася на $1,23 (1,8%), до $67,42 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дорожчають на цей час на $0,25 (0,4%), до $62,58 за барель. Напередодні ціна ф'ючерсу знизилася на $0,56 (0,9%), до $62,33 за барель.

"Значний прорив у переговорах послабить геополітичну напруженість і може зумовити зростання постачань іранської нафти, проте ми сумніваємося, що такого результату вдасться досягти в найближчому майбутньому", - зазначив Тоні Сікамор з IG.

Консалтингове агентство Eurasia Group вважає, що ймовірність американського удару по Ірану до кінця квітня становить 65%.

