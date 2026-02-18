Фінансові новини
- |
- 18.02.26
- |
- 11:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на нафту зростають після спаду, Brent — біля $67,7 за барель.
10:00 18.02.2026 |
Ціни на нафту помірно підвищуються вранці в середу після різкого зниження напередодні, спричиненого надіями на розрядку у відносинах між США та Іраном.
Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures, за даними на 7:01 кч, підвищується на $0,28 (0,42%), до $67,70 за барель. У вівторок ціна контракту знизилася на $1,23 (1,8%), до $67,42 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дорожчають на цей час на $0,25 (0,4%), до $62,58 за барель. Напередодні ціна ф'ючерсу знизилася на $0,56 (0,9%), до $62,33 за барель.
"Значний прорив у переговорах послабить геополітичну напруженість і може зумовити зростання постачань іранської нафти, проте ми сумніваємося, що такого результату вдасться досягти в найближчому майбутньому", - зазначив Тоні Сікамор з IG.
Консалтингове агентство Eurasia Group вважає, що ймовірність американського удару по Ірану до кінця квітня становить 65%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У лютому Кабмін утримається від законопроєкту про ПДВ для ФОПів.
|Гарантії безпеки: США говорять про 15 років, Київ вимагає 20+ — Зеленський.
|За погодженням МВФ ліміт для ФОПів зросте до 4 млн — Свириденко.
|Україна отримає $35 млрд військової допомоги від союзників — заява Британії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Ціни на нафту зростають після спаду, Brent — біля $67,7 за барель.
|CEO ДТЕК: для відновлення 4 ГВт генерації на зиму потрібно ще €150 млн.
|Українці більше витрачають за кордоном: карткові операції перевищили 350 млрд грн торік
|ЄБРР надав Нафтогазу €85 млн для закупівлі природного газу.
|Цифровізація митниці: Держмитслужба запускає нові онлайн-сервіси для бізнесу
|399 кредитів на 2 млрд грн: результати тижня за програмою «5-7-9%».
|Уряд переглянув «Нацкешбек»: запроваджено ставки 5% та 15% замість єдиних 10%.
Бізнес
|У Windows 11 знову з’явиться рухома панель завдань.
|Компанія Samsung розпочала серійне виробництво провідних чипів пам’яті.
|Apple і Samsung поділили майже половину глобального ринку смартфонів, кожен четвертий пристрій — iPhone.
|Китайський автовиробник BYD уперше обігнав Ford у світових продажах.
|Google запроваджує можливість видалення персональних даних із результатів пошуку.
|За оцінкою Morgan Stanley, розвиток ШІ може поставити під ризик $1,5 трлн американських кредитів.
|SpaceX коригує план освоєння космосу: Місяць стане першим етапом перед Марсом.