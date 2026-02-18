Авторизация

Уряд переглянув «Нацкешбек»: запроваджено ставки 5% та 15% замість єдиних 10%.

08:27 17.02.2026 |

Економіка

Кабінет міністрів оновив програму "Національного кешбеку", передбачивши з 1 березня 2026 року зміну єдиної ставки 10% на ставки 5% або 15% залежно від категорії товарів, йдеться у повідомленні Міністерства цифрової трансформації у понеділок.

"Відсоток кешбеку залежатиме від категорії товару. Це дасть змогу підсилити українські бренди там, де вони найбільше конкурують із іноземними аналогами", - пояснило Мінцифри.

Зазначається, що 15% кешбеку нараховуватиметься на українські товари у категоріях, де імпорт у споживчому кошику перевищує 35%, зокрема, це непродовольчі товари, куди входить одяг, взуття, косметика, побутова хімія, товари для дому, ремонту та тварин, канцелярія, а також окремі продукти: тверді та м'які сири, деякі види макаронів та круп.

Водночас 5% нараховуватиметься вже на українські товари, де імпорт у споживчому кошику нижчий за 35%. У таких випадках мова йде про хліб, м'ясо, молочну продукцію (крім сирів), яйця, олію, овочі, фрукти, рибу, консерви, солодощі, снеки, напої, соуси, а також ліки та товари для саду, додали у повідомленні.

У Мінцифри пояснили, аби дізнатися, чи нараховується кешбек і який саме, скористайтеся сканером штрихкодів у застосунку "Дія", навівши камеру на штрихкод.

Серед категорій, де можна отримати нарахований кешбек - комунальні послуги, донати на ЗСУ, поштові послуги, продукти та ліки українського виробництва чи книги.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2577
  0,0872
 0,20
EUR
 1
 51,1695
  0,0081
 0,02

Курс обміну валют на вчора, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8723  0,09 0,22 43,4454  0,10 0,22
EUR 50,9169  0,05 0,10 51,5808  0,06 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,3100  0,08 0,19 43,3400  0,08 0,18
EUR 51,2140  0,04 0,08 51,2410  0,04 0,07

