Уряд переглянув «Нацкешбек»: запроваджено ставки 5% та 15% замість єдиних 10%.

Кабінет міністрів оновив програму "Національного кешбеку", передбачивши з 1 березня 2026 року зміну єдиної ставки 10% на ставки 5% або 15% залежно від категорії товарів, йдеться у повідомленні Міністерства цифрової трансформації у понеділок.

"Відсоток кешбеку залежатиме від категорії товару. Це дасть змогу підсилити українські бренди там, де вони найбільше конкурують із іноземними аналогами", - пояснило Мінцифри.

Зазначається, що 15% кешбеку нараховуватиметься на українські товари у категоріях, де імпорт у споживчому кошику перевищує 35%, зокрема, це непродовольчі товари, куди входить одяг, взуття, косметика, побутова хімія, товари для дому, ремонту та тварин, канцелярія, а також окремі продукти: тверді та м'які сири, деякі види макаронів та круп.

Водночас 5% нараховуватиметься вже на українські товари, де імпорт у споживчому кошику нижчий за 35%. У таких випадках мова йде про хліб, м'ясо, молочну продукцію (крім сирів), яйця, олію, овочі, фрукти, рибу, консерви, солодощі, снеки, напої, соуси, а також ліки та товари для саду, додали у повідомленні.

У Мінцифри пояснили, аби дізнатися, чи нараховується кешбек і який саме, скористайтеся сканером штрихкодів у застосунку "Дія", навівши камеру на штрихкод.

Серед категорій, де можна отримати нарахований кешбек - комунальні послуги, донати на ЗСУ, поштові послуги, продукти та ліки українського виробництва чи книги.