Фінансові новини
- |
- 18.02.26
- |
- 04:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Уряд переглянув «Нацкешбек»: запроваджено ставки 5% та 15% замість єдиних 10%.
08:27 17.02.2026 |
Кабінет міністрів оновив програму "Національного кешбеку", передбачивши з 1 березня 2026 року зміну єдиної ставки 10% на ставки 5% або 15% залежно від категорії товарів, йдеться у повідомленні Міністерства цифрової трансформації у понеділок.
"Відсоток кешбеку залежатиме від категорії товару. Це дасть змогу підсилити українські бренди там, де вони найбільше конкурують із іноземними аналогами", - пояснило Мінцифри.
Зазначається, що 15% кешбеку нараховуватиметься на українські товари у категоріях, де імпорт у споживчому кошику перевищує 35%, зокрема, це непродовольчі товари, куди входить одяг, взуття, косметика, побутова хімія, товари для дому, ремонту та тварин, канцелярія, а також окремі продукти: тверді та м'які сири, деякі види макаронів та круп.
Водночас 5% нараховуватиметься вже на українські товари, де імпорт у споживчому кошику нижчий за 35%. У таких випадках мова йде про хліб, м'ясо, молочну продукцію (крім сирів), яйця, олію, овочі, фрукти, рибу, консерви, солодощі, снеки, напої, соуси, а також ліки та товари для саду, додали у повідомленні.
У Мінцифри пояснили, аби дізнатися, чи нараховується кешбек і який саме, скористайтеся сканером штрихкодів у застосунку "Дія", навівши камеру на штрихкод.
Серед категорій, де можна отримати нарахований кешбек - комунальні послуги, донати на ЗСУ, поштові послуги, продукти та ліки українського виробництва чи книги.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У лютому Кабмін утримається від законопроєкту про ПДВ для ФОПів.
|Гарантії безпеки: США говорять про 15 років, Київ вимагає 20+ — Зеленський.
|За погодженням МВФ ліміт для ФОПів зросте до 4 млн — Свириденко.
|Україна отримає $35 млрд військової допомоги від союзників — заява Британії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Українці більше витрачають за кордоном: карткові операції перевищили 350 млрд грн торік
|ЄБРР надав Нафтогазу €85 млн для закупівлі природного газу.
|Цифровізація митниці: Держмитслужба запускає нові онлайн-сервіси для бізнесу
|399 кредитів на 2 млрд грн: результати тижня за програмою «5-7-9%».
|Уряд переглянув «Нацкешбек»: запроваджено ставки 5% та 15% замість єдиних 10%.
|Кабмін розширює програму енергопідтримки для житлових будинків — деталі.
Бізнес
|Компанія Samsung розпочала серійне виробництво провідних чипів пам’яті.
|Apple і Samsung поділили майже половину глобального ринку смартфонів, кожен четвертий пристрій — iPhone.
|Китайський автовиробник BYD уперше обігнав Ford у світових продажах.
|Google запроваджує можливість видалення персональних даних із результатів пошуку.
|За оцінкою Morgan Stanley, розвиток ШІ може поставити під ризик $1,5 трлн американських кредитів.
|SpaceX коригує план освоєння космосу: Місяць стане першим етапом перед Марсом.
|Токамак у Китаї утримав плазму понад 22 хвилини, побивши світовий рекорд, проте за участю штучного інтелекту.