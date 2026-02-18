399 кредитів на 2 млрд грн: результати тижня за програмою «5-7-9%».

За минулий тиждень у рамках Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" представники мікро-, малого та середнього бізнесу отримали від 48 уповноважених банків 399 пільгових кредитів на загальну суму 2 млрд грн.

З них банки державного сектору видали 246 кредитів на 0,8 млрд грн, повідомляє пресслужба Мінфіну.

З початку 2026 року за програмою "5-7-9%" підприємці отримали 2 930 кредитів на суму 13,4 млрд грн, з яких банки державного сектору надали 1 912 кредитів на 5,3 млрд грн.

За весь період дії воєнного стану в Україні видано 102 618 кредитів на загальну суму 383,8 млрд грн (з них банки державного сектору ‒ 74 179 кредитів на 190,5 млрд грн).

Станом на 16 лютого 2026 року ці кошти розподілилися за напрямами так:

57,9 млрд грн ‒ на інвестиційні цілі;

81,6 млрд грн ‒ на поповнення оборотного капіталу;

51 млрд грн ‒ для сільськогосподарських товаровиробників;

60 млрд грн ‒ на переробку сільськогосподарської продукції;

4,2 млрд грн ‒ на фінансування енергосервісу;

57 млрд грн ‒ на антивоєнні цілі;

60 млрд грн ‒ на кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Загалом з моменту запуску Програми підписано 137 440 кредитних договорів на суму 473,4 млрд грн, з яких банки державного сектору уклали 94 655 договорів на 217,2 млрд грн.