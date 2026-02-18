Фінансові новини
"Почніть з того місця, де ви перебуваєте. Застосовуйте те, що у вас є, і робіть все, що у ваших силах"
Артур Еш
399 кредитів на 2 млрд грн: результати тижня за програмою «5-7-9%».
За минулий тиждень у рамках Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" представники мікро-, малого та середнього бізнесу отримали від 48 уповноважених банків 399 пільгових кредитів на загальну суму 2 млрд грн.
З них банки державного сектору видали 246 кредитів на 0,8 млрд грн, повідомляє пресслужба Мінфіну.
З початку 2026 року за програмою "5-7-9%" підприємці отримали 2 930 кредитів на суму 13,4 млрд грн, з яких банки державного сектору надали 1 912 кредитів на 5,3 млрд грн.
За весь період дії воєнного стану в Україні видано 102 618 кредитів на загальну суму 383,8 млрд грн (з них банки державного сектору ‒ 74 179 кредитів на 190,5 млрд грн).
Станом на 16 лютого 2026 року ці кошти розподілилися за напрямами так:
Загалом з моменту запуску Програми підписано 137 440 кредитних договорів на суму 473,4 млрд грн, з яких банки державного сектору уклали 94 655 договорів на 217,2 млрд грн.
