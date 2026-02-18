Авторизация

Українці більше витрачають за кордоном: карткові операції перевищили 350 млрд грн торік

11:21 17.02.2026 |

Фінанси, Економіка

Обсяги операцій з картками українських банків за кордоном у 2025 році зросли як за кількістю, так і за сумою.

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Так, минулого року українці за кордоном здійснили 370,2 млн операцій з картками українських банків на загальну суму 354,8 млрд грн. У 2024 році ці показники становили 338,1 млн операцій на 343,8 млрд грн.

При цьому сума операцій зі зняття готівки зменшилася до 64,8 млрд грн, порівняно із 77,3 млрд грн у 2024 році.

Водночас розрахунки з використанням платіжних терміналів за кордоном зросли з 266,5 млрд до 291 млрд грн, це 12,2% всіх таких операцій з картками українських банків.

Українці більше витрачають за кордоном: карткові операції перевищили 350 млрд грн торік

Як повідомлялося, за підсумками 2024 року українці за кордоном здійснили 338,1 млн операцій з картками українських банків на загальну суму 343,8 млрд грн. Це дещо менше, ніж у 2023 році, коли за кордоном було здійснено операцій на загальну суму 351,4 млрд грн. При цьому суттєво зменшилася сума операцій з отримання готівки, натомість розрахунки з використанням платіжних терміналів зросли. 
За матеріалами: БізнесЦензор
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2577
  0,0872
 0,20
EUR
 1
 51,1695
  0,0081
 0,02

Курс обміну валют на вчора, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8723  0,09 0,22 43,4454  0,10 0,22
EUR 50,9169  0,05 0,10 51,5808  0,06 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,3100  0,08 0,19 43,3400  0,08 0,18
EUR 51,2140  0,04 0,08 51,2410  0,04 0,07

