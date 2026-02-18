Авторизация

Цифровізація митниці: Держмитслужба запускає нові онлайн-сервіси для бізнесу

09:24 17.02.2026

Економіка

Державна митна служба продовжує цифровізацію сервісів для бізнесу. Користувачі чат-боту "Єдиного вікна для міжнародної торгівлі" тепер можуть у "Особистому кабінеті" підписатися на два нові види сповіщень.

Про це повідомляє пресслужба ДМСУ.

"Митниця послідовно розширює електронні інструменти взаємодії з бізнесом - для більшої прозорості, передбачуваності та ефективності міжнародної торгівлі", ‒ йдеться у повідомленні відомства.

Про які сповіщення йдеться?

Перше повідомлення інформує про видачу або відмову у видачі сертифікатів EUR.1 та EUR-MED, надаючи оперативну інформацію щодо преференційного підтвердження походження товарів без додаткових звернень та очікування.

Друге повідомлення стосується доставки вантажу в митницю призначення при ввезенні товарів в Україну. Воно дозволяє контролювати переміщення товарів та своєчасно планувати подальші митні формальності.

Митники зазначили, що повідомлення про доставку вантажу не надсилається, якщо митна декларація містить чутливі товари. 
За матеріалами: БізнесЦензор
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2577
  0,0872
 0,20
EUR
 1
 51,1695
  0,0081
 0,02

Курс обміну валют на вчора, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8723  0,09 0,22 43,4454  0,10 0,22
EUR 50,9169  0,05 0,10 51,5808  0,06 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,3100  0,08 0,19 43,3400  0,08 0,18
EUR 51,2140  0,04 0,08 51,2410  0,04 0,07

