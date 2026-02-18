Фінансові новини
- |
- 18.02.26
- |
- 04:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Цифровізація митниці: Держмитслужба запускає нові онлайн-сервіси для бізнесу
09:24 17.02.2026 |
Державна митна служба продовжує цифровізацію сервісів для бізнесу. Користувачі чат-боту "Єдиного вікна для міжнародної торгівлі" тепер можуть у "Особистому кабінеті" підписатися на два нові види сповіщень.
Про це повідомляє пресслужба ДМСУ.
"Митниця послідовно розширює електронні інструменти взаємодії з бізнесом - для більшої прозорості, передбачуваності та ефективності міжнародної торгівлі", ‒ йдеться у повідомленні відомства.
Про які сповіщення йдеться?
Перше повідомлення інформує про видачу або відмову у видачі сертифікатів EUR.1 та EUR-MED, надаючи оперативну інформацію щодо преференційного підтвердження походження товарів без додаткових звернень та очікування.
Друге повідомлення стосується доставки вантажу в митницю призначення при ввезенні товарів в Україну. Воно дозволяє контролювати переміщення товарів та своєчасно планувати подальші митні формальності.
Митники зазначили, що повідомлення про доставку вантажу не надсилається, якщо митна декларація містить чутливі товари.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У лютому Кабмін утримається від законопроєкту про ПДВ для ФОПів.
|Гарантії безпеки: США говорять про 15 років, Київ вимагає 20+ — Зеленський.
|За погодженням МВФ ліміт для ФОПів зросте до 4 млн — Свириденко.
|Україна отримає $35 млрд військової допомоги від союзників — заява Британії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Українці більше витрачають за кордоном: карткові операції перевищили 350 млрд грн торік
|ЄБРР надав Нафтогазу €85 млн для закупівлі природного газу.
|Цифровізація митниці: Держмитслужба запускає нові онлайн-сервіси для бізнесу
|399 кредитів на 2 млрд грн: результати тижня за програмою «5-7-9%».
|Уряд переглянув «Нацкешбек»: запроваджено ставки 5% та 15% замість єдиних 10%.
|Кабмін розширює програму енергопідтримки для житлових будинків — деталі.
Бізнес
|Компанія Samsung розпочала серійне виробництво провідних чипів пам’яті.
|Apple і Samsung поділили майже половину глобального ринку смартфонів, кожен четвертий пристрій — iPhone.
|Китайський автовиробник BYD уперше обігнав Ford у світових продажах.
|Google запроваджує можливість видалення персональних даних із результатів пошуку.
|За оцінкою Morgan Stanley, розвиток ШІ може поставити під ризик $1,5 трлн американських кредитів.
|SpaceX коригує план освоєння космосу: Місяць стане першим етапом перед Марсом.
|Токамак у Китаї утримав плазму понад 22 хвилини, побивши світовий рекорд, проте за участю штучного інтелекту.