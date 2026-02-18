Цифровізація митниці: Держмитслужба запускає нові онлайн-сервіси для бізнесу

Державна митна служба продовжує цифровізацію сервісів для бізнесу. Користувачі чат-боту "Єдиного вікна для міжнародної торгівлі" тепер можуть у "Особистому кабінеті" підписатися на два нові види сповіщень.

Про це повідомляє пресслужба ДМСУ.

"Митниця послідовно розширює електронні інструменти взаємодії з бізнесом - для більшої прозорості, передбачуваності та ефективності міжнародної торгівлі", ‒ йдеться у повідомленні відомства.

Про які сповіщення йдеться?

Перше повідомлення інформує про видачу або відмову у видачі сертифікатів EUR.1 та EUR-MED, надаючи оперативну інформацію щодо преференційного підтвердження походження товарів без додаткових звернень та очікування.

Друге повідомлення стосується доставки вантажу в митницю призначення при ввезенні товарів в Україну. Воно дозволяє контролювати переміщення товарів та своєчасно планувати подальші митні формальності.

Митники зазначили, що повідомлення про доставку вантажу не надсилається, якщо митна декларація містить чутливі товари.