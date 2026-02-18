Фінансові новини
Непрацюючі до війни родовища втратять ліцензії — Свириденко.
11:57 18.02.2026 |
"Сплячі" ліцензії на користування надрами анулюють, якщо родовища простоювали до початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко після зустрічі з т.в.о. голови Державної служби геології та надр Леонідом Музикусом.
"Тимчасовий очільник Держгеонадр доповів про перевірки "сплячих" спецдозволів на стратегічні корисні копалини та нафтогазоносні надра. Уряд очікує на перші результати. Якщо родовище до початку повномасштабного вторгнення простоювало - ліцензії будуть анульовані. Активи не повинні простоювати, а мають працювати на економіку", - заявила вона.
За словами Свириденко, вона доручила прискорити аудит ліцензій і вийти на системні рішення у сфері надрокористування у березні.
