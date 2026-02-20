Гетманцев заявив про значну диспропорцію в кредитуванні бізнесу по регіонах.

У обсягах кредитування бізнесу по Україні спостерігається суттєва диспропорція:на Київ та область припадає 54,2% від кредитного портфеля, а на прифронтові території - лише 21,9%.

Про це у Телеграм написав голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Він оперує даними Національного банку України: за даними регулятора, станом на кінець грудня 2025 року кредитний портфель бізнесу в Україні становив 775,8 млрд грн (що на 6,4 млрд грн або на 0,8% менше ніж рік тому). У грудні 2024 року цей показник був - 782,2 млрд грн.

Зменшився кредитний портфель підприємців й у розрізі місяця: в листопаді 2025 року обсяги кредитування досягли відмітки у 925,7 млрд грн. У грудні показник знизився на 149,9 млрд грн або 16,2% - до 775,8 млрд грн.

"Водночас знову спостерігається суттєва диспропорція в обсягах кредитування бізнесу по країні. Так, на Київ та область приходиться 54,2% від портфеля, а на прифронтові території - лише 21,9%", - зазначив Гетманцев..

За його словами, це означає, що динаміка кредитування Києва та прифронтових територій може різнитися в рази: у 24 рази - у порівнянні з Миколаївською областю (17,8 млрд), у 72 рази - з Чернігівською (5,8 млрд), у 174 рази - з Херсонською (2,4 млрд).

У грудні 2024 року ситуація із розподілом портфелю у порівнянні Києва та області із прифронтовими територіями була значно гірша, каже голова комітету.

Тоді на столичний регіон доводилося 64,4% від портфеля, а на прифронтові області - 17,6%. Тобто за рік кредитний портфель в прифронтових регіонах виріс на 4,3 в.п. - до 21,9%.

Гетманцев зазначає, що протягом 2025 року в секторі банківського кредитування проходили цікаві процеси.

Наприкінці минулого року кредитний портфель був суттєво очищений від непрацюючих кредитів (NPL). За місяць (в грудні до листопада) портфель знизився 149,9 млрд грн (або 16,2%) - до 775,8 млрд.

"В цей період "Приватбанк" припинив визнавати непрацюючі гривневі активи на 140 млрд грн. Списали NPL й інші держбанки. Таким чином, у фінсекторі спостерігається оздоровлення кредитного портфеля", - каже голова комітету..

Крім того, минулого року було зафіксовано поступове збільшення кредитного бізнес-портфеля саме на прифронтових територіях.

"Зростання частки портфеля протягом 2025 року на 4,3 в.п. до 21,9% - важливий тренд, але цього недостатньо. Для забезпечення потреб прифронтового бізнесу в кредитуванні частка портфеля в областях має зрости до 25-30%", - переконаний Гетманцев.

Він наголошує, що підприємці в областях, які наближені до зони бойових дій, гостро потребують фінансування для підтримки та розвитку бізнесу. Банки мають збільшувати обсяги кредитування, тим більше є фінансові можливості.

"Наразі ж динаміка проникнення кредитів в економіку України знаходиться на низькому рівні. Так, у 3 кварталі 2025 року валові кредити бізнесу були на рівні 11,4%, а у 2018 році вони сягали відмітки у 25,8%", - пише голова парламентського комітету у Телеграм..

"Маємо змінити ситуацію з кредитуванням. Ключовим інструментом стане Національна установа розвитку, що розпочала роботу у 2026 році. Наше завдання - повністю задовольнити попит бізнесу на банківські позики через пільгові ставки та державні гарантії", - зазначає він.