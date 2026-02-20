Фінансові новини
Єврокомісія: ЄС хоче відновлення «Дружби», однак остаточне рішення — за Україною.
15:05 20.02.2026 |
Європейська комісія підтримує ідею відновлення роботи нафтопроводу "Дружба", але рішення про ремонт та запуск інфраструктури має ухвалювати лише Україна.
Про це заявила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
За її словами, відновлення транзиту російської нафти через Україну до ЄС можливе, але існує "високий ризик повторних атак як на персонал, так і на саму інфраструктуру".
Ітконен повідомила, що цього тижня ЄС підтримує активні контакти з Угорщиною, Словаччиною та Хорватією для оцінки ситуації. Для координації питань постачання нафти наступної середи скликають спеціальну групу на рівні експертів.
Читайте також на "Цензор.НЕТ": У ЄС не змогли погодити 20-й пакет санкцій проти Росії, - ЗМІ
"Ми хотіли провести засідання спеціальної групи, щоб підбити підсумки та обговорити всі наслідки того, що відбувається, а також отримати реальне уявлення про ситуацію на місцях, яка іноді може відрізнятися від того, що висвітлюється в пресі", - підкреслила речниця Єврокомісії.
Що передувало?
Транспортування російської сирої нафти по трубопроводу "Дружба" через Україну зупинили з кінця січня через масштабні російські удари по енергетичній інфраструктурі України.
