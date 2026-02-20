Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Єврокомісія: ЄС хоче відновлення «Дружби», однак остаточне рішення — за Україною.

Європейська комісія підтримує ідею відновлення роботи нафтопроводу "Дружба", але рішення про ремонт та запуск інфраструктури має ухвалювати лише Україна.

Про це заявила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За її словами, відновлення транзиту російської нафти через Україну до ЄС можливе, але існує "високий ризик повторних атак як на персонал, так і на саму інфраструктуру".

Ітконен повідомила, що цього тижня ЄС підтримує активні контакти з Угорщиною, Словаччиною та Хорватією для оцінки ситуації. Для координації питань постачання нафти наступної середи скликають спеціальну групу на рівні експертів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У ЄС не змогли погодити 20-й пакет санкцій проти Росії, - ЗМІ

"Ми хотіли провести засідання спеціальної групи, щоб підбити підсумки та обговорити всі наслідки того, що відбувається, а також отримати реальне уявлення про ситуацію на місцях, яка іноді може відрізнятися від того, що висвітлюється в пресі", - підкреслила речниця Єврокомісії.


Що передувало?

Транспортування російської сирої нафти по трубопроводу "Дружба" через Україну зупинили з кінця січня через масштабні російські удари по енергетичній інфраструктурі України.

За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2747
  0,0080
 0,02
EUR
 1
 50,9170
  0,0007
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 09:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9393  0,01 0,03 43,4852  0,02 0,06
EUR 50,7244  0,18 0,35 51,3559  0,16 0,31

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2500  0,01 0,02 43,2800  0,01 0,02
EUR 50,9052  0,06 0,11 50,5275  0,34 0,67

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес