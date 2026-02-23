Франція запускає новий фонд для компаній, зацікавлених у роботі в Україні.

Франція запускає новий фонд на 71 млн євро для французьких компаній, зацікавлених працювати в Україні.

Про це повідомив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

20 лютого Соболев та Посол Франції в Україні Гаель Весьєр підписали міжурядову угоду про оновлення Фонду підтримки критичної інфраструктури та пріоритетних секторів української економіки ("Фонд для України") у присутності спеціальної уповноваженої Президента Французької Республіки з питань допомоги та відновлення України Мюріель Ляку-Лябарт.

"Франція спрямовує додаткові 71 млн євро на реалізацію проєктів приватного сектору в Україні. Ці кошти зможуть залучити французькі компанії, які зацікавлені в довгострокових партнерствах з українськими бізнесами, передачі технологій та створенні додаткової вартості всередині нашої країни", - зазначив Олексій Соболев.

"Фонд для України ІІ" фінансуватиме проєкти, що сприятимуть відновленню української критичної інфраструктури у таких пріоритетних секторах, як: охорона здоровʼя, транспорт, енергетика, сільське господарство, водопостачання, іригація та санітарія, управління відходами, гуманітарне розмінування, житлове будівництво та цифровізація.

Конкурс проєктів для французьких компаній вже стартував і триватиме до 9 квітня 2026 року. Податися можуть будь-які французькі компанії, проте пріоритет надаватиметься малим і середнім підприємствам (МСП).

Проєкти мають відповідати пʼяти критеріям:

Відповідати на офіційний запит уряду України, Максимальна сума підтримки - 7 млн євро, з урахуванням вартості страхування, Короткий термін реалізації - до 16 місяців, а також низькі експлуатаційні витрати, Підтримка французького експорту - не менше 50% французької складової, Відповідати екологічним і соціальним стандартам (вуглецева нейтральність, зменшення частки неформальної економіки, позитивний вплив на довкілля і біорізноманіття).

Проєкти будуть реалізовуватися в 2027 році.