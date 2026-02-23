Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Франція запускає новий фонд для компаній, зацікавлених у роботі в Україні.

Франція запускає новий фонд на 71 млн євро для французьких компаній, зацікавлених працювати в Україні.

Про це повідомив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

20 лютого Соболев та Посол Франції в Україні Гаель Весьєр підписали міжурядову угоду про оновлення Фонду підтримки критичної інфраструктури та пріоритетних секторів української економіки ("Фонд для України") у присутності спеціальної уповноваженої Президента Французької Республіки з питань допомоги та відновлення України Мюріель Ляку-Лябарт.

"Франція спрямовує додаткові 71 млн євро на реалізацію проєктів приватного сектору в Україні. Ці кошти зможуть залучити французькі компанії, які зацікавлені в довгострокових партнерствах з українськими бізнесами, передачі технологій та створенні додаткової вартості всередині нашої країни", - зазначив Олексій Соболев.

"Фонд для України ІІ" фінансуватиме проєкти, що сприятимуть відновленню української критичної інфраструктури у таких пріоритетних секторах, як: охорона здоровʼя, транспорт, енергетика, сільське господарство, водопостачання, іригація та санітарія, управління відходами, гуманітарне розмінування, житлове будівництво та цифровізація.

Конкурс проєктів для французьких компаній вже стартував і триватиме до 9 квітня 2026 року. Податися можуть будь-які французькі компанії, проте пріоритет надаватиметься малим і середнім підприємствам (МСП).

Проєкти мають відповідати пʼяти критеріям:

  1. Відповідати на офіційний запит уряду України,
  2. Максимальна сума підтримки - 7 млн євро, з урахуванням вартості страхування,
  3. Короткий термін реалізації - до 16 місяців, а також низькі експлуатаційні витрати,
  4. Підтримка французького експорту - не менше 50% французької складової,
  5. Відповідати екологічним і соціальним стандартам (вуглецева нейтральність, зменшення частки неформальної економіки, позитивний вплив на довкілля і біорізноманіття).

Проєкти будуть реалізовуватися в 2027 році.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Франція
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2747
  0,0080
 0,02
EUR
 1
 50,9170
  0,0007
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 09:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9273  0,01 0,03 43,4808  0,00 0,01
EUR 50,8054  0,08 0,16 51,4446  0,09 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2650  0,02 0,03 43,2950  0,02 0,03
EUR 51,1046  0,20 0,39 51,1270  0,60 1,19

