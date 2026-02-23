Україна збільшила постачання м’яса птиці на зовнішні ринки у січні.

Україна у січні 2026 року експортувала 38,1 тис. тонн м'яса птиці, що на 6,1% більше, ніж у грудні торік (35,9 тис. т).

Про це повідомляє Союз птахівників України за даними Держмитниці, передає Укрінформ.

У галузевому відомстві зауважили, що попри збільшення фізичних обсягів у грошовому вимірі експорт зменшився до 85,4 млн дол. США (-2,1%).

«Зростання фізичних обсягів експорту при зменшенні загального виторгу є наслідком зниження експортної вартості продукції через падіння світових цін на м'ясо птиці», - зауважили фахівці.

Головними покупцями українського м'яса птиці у січні були Нідерланди (21,9%), Велика Британія (11,8%), ОАЕ (9%) і Словаччина (8,2%).

Частка експорту країн ЄС склала 37,3% (13,8 тис. т). При цьому, в грошовому еквіваленті частка експорту до країн ЄС в січні становила майже половину валютної виручки (48,7%).