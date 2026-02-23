Авторизация

Україна збільшила постачання м’яса птиці на зовнішні ринки у січні.

11:02 23.02.2026 |

Новини АПК

Україна у січні 2026 року експортувала 38,1 тис. тонн м'яса птиці, що на 6,1% більше, ніж у грудні торік (35,9 тис. т).

Про це повідомляє Союз птахівників України за даними Держмитниці, передає Укрінформ.

У галузевому відомстві зауважили, що попри збільшення фізичних обсягів у грошовому вимірі експорт зменшився до 85,4 млн дол. США (-2,1%).

«Зростання фізичних обсягів експорту при зменшенні загального виторгу є наслідком зниження експортної вартості продукції через падіння світових цін на м'ясо птиці», - зауважили фахівці.

Головними покупцями українського м'яса птиці у січні були Нідерланди (21,9%), Велика Британія (11,8%), ОАЕ (9%) і Словаччина (8,2%).

Частка експорту країн ЄС склала 37,3% (13,8 тис. т). При цьому, в грошовому еквіваленті частка експорту до країн ЄС в січні становила майже половину валютної виручки (48,7%).
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2747
  0,0080
 0,02
EUR
 1
 50,9170
  0,0007
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 09:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9273  0,01 0,03 43,4808  0,00 0,01
EUR 50,8054  0,08 0,16 51,4446  0,09 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2650  0,02 0,03 43,2950  0,02 0,03
EUR 51,1046  0,20 0,39 51,1270  0,60 1,19

