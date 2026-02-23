Україні виділять більше ніж 5,3 тис. дозволів для міжнародних вантажних перевезень.

Україна у 2026 році отримає 5 306 дозволів для міжнародних вантажних перевезень між країнами - членами Європейської конференції міністрів транспорту (ЄКМТ).

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій за підсумком першого засідання Групи з автомобільного транспорту Європейської конференції міністрів транспорту, передає Укрінформ.

«За підсумками засідання було вирішено зберегти коефіцієнт для дозволів екологічної категорії Євро-6 на 2027 рік на рівні 14. У 2027 році розподіл дозволів для України здійснюватиметься виключно для категорії Євро-6», - йдеться в повідомленні.

У ході засідання було підтверджено розподіл 5 306 дозволів ЄКМТ для України, які можуть використовуватися транспортними засобами з нульовим рівнем викидів.

Учасники засідання відзначили той факт, що Україна стала однією з найактивніших країн, що розпочали роботу у цифровій системі ЄКМТ з 1 січня 2026 року. Також ми залишаємося серед лідерів за кількістю зареєстрованих перевізників, кількістю транспортних засобів та обсягом виконаних перевезень з початку 2026 року. Попереду нашої держави за цими показниками лише перевізники Туреччини.

У міністерстві нагадали, що до 31 березня 2026 року діє перехідний період із толерантним підходом до несистемних помилок при заповненні електронного бортового журналу.