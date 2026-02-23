Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україні виділять більше ніж 5,3 тис. дозволів для міжнародних вантажних перевезень.

12:20 23.02.2026 |

Економіка

Україна у 2026 році отримає 5 306 дозволів для міжнародних вантажних перевезень між країнами - членами Європейської конференції міністрів транспорту (ЄКМТ).

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій за підсумком першого засідання Групи з автомобільного транспорту Європейської конференції міністрів транспорту, передає Укрінформ.

«За підсумками засідання було вирішено зберегти коефіцієнт для дозволів екологічної категорії Євро-6 на 2027 рік на рівні 14. У 2027 році розподіл дозволів для України здійснюватиметься виключно для категорії Євро-6», - йдеться в повідомленні.

У ході засідання було підтверджено розподіл 5 306 дозволів ЄКМТ для України, які можуть використовуватися транспортними засобами з нульовим рівнем викидів.

Учасники засідання відзначили той факт, що Україна стала однією з найактивніших країн, що розпочали роботу у цифровій системі ЄКМТ з 1 січня 2026 року. Також ми залишаємося серед лідерів за кількістю зареєстрованих перевізників, кількістю транспортних засобів та обсягом виконаних перевезень з початку 2026 року. Попереду нашої держави за цими показниками лише перевізники Туреччини.

У міністерстві нагадали, що до 31 березня 2026 року діє перехідний період із толерантним підходом до несистемних помилок при заповненні електронного бортового журналу.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2747
  0,0080
 0,02
EUR
 1
 50,9170
  0,0007
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 09:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9273  0,01 0,03 43,4808  0,00 0,01
EUR 50,8054  0,08 0,16 51,4446  0,09 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2650  0,02 0,03 43,2950  0,02 0,03
EUR 51,1046  0,20 0,39 51,1270  0,60 1,19

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес