Нацбанк продав $5,7 млрд валюти, аби не допустити різкого падіння гривні.

Національний банк України продовжує проводити активні валютні інтервенції, витрачаючи міжнародні резерви для стримування девальвації гривні.

З початку 2026 року НБУ на міжбанківському ринку виступає виключно продавцем іноземної валюти, повністю відмовившись від її викупу, повідомляє "Мінфін".

Масштабні валютні вливання

Щоб задовольнити попит бізнесу на валюту та згладити курсові коливання, регулятор регулярно продає іноземну валюту. Лише за останній тиждень Нацбанк реалізував валюту на суму $661,20 млн в еквіваленті. Загалом з 1 січня 2026 року обсяг проданої валюти сягнув $5,72 мільярда в еквіваленті.

Динаміка курсу: поступове знецінення гривні

Незважаючи на значні інтервенції, гривня продовжує слабшати відносно основних світових валют:

Долар США: якщо 1 січня 2026 року офіційний курс становив 42,03 грн/$, то станом на 21 лютого він зріс до 43,26 грн/$.

Євро: європейська валюта подорожчала ще суттєвіше ‒ з 43,69 грн/євро на початку року до 50,92 грн/євро на 21 лютого.

Структурний дефіцит валюти та політика НБУ

В умовах повномасштабної війни українська економіка перебуває в стані хронічного (структурного) дефіциту іноземної валюти. Імпорт товарів (зокрема для оборони та енергетики) значно перевищує експорт, через що імпортери постійно потребують доларів та євро для розрахунків.

Восени 2023 року Національний банк перейшов до режиму "керованої гнучкості" курсу: регулятор відмовився від фіксованого курсу та дозволив йому формуватися під впливом ринкових факторів.

Водночас, щоб запобігти різкому обвалу гривні через дефіцит, НБУ покриває надмірний попит, продаючи золотовалютні резерви. Їх регулярно поповнюють за рахунок фінансової допомоги від західних партнерів.