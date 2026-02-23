Фінансові новини
"Нафтогаз" вперше імпортує LNG через термінал у Німеччині – СЕО
17:15 23.02.2026
Група "Нафтогаз" вперше імпортує LNG з США через термінал у Німеччині, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.
"Група "Нафтогаз" у партнерстві з TotalEergies організувала постачання американського LNG через термінал Deutsche ReGas на острові Рюген у Балтійському морі", - написав Корецький у своєму Facebook у понеділок.
Як він пояснив, після регазифікації в Німеччині "Нафтогаз" доставить газ через Польщу до України.
За його словами, у лютому цей ресурс уже буде доступний в українській ГТС.
"Для нас це не просто новий напрямок. Це результат довіри та злагодженої роботи з партнерами. В умовах постійних російських атак на енергетичну інфраструктуру кожен додатковий канал постачання газу підвищує нашу енергетичну безпеку", - зауважив СЕО "Нафтогаз".
Як повідомлялося на початку лютого, НАК "Нафтогаз України" в партнерстві з польським державним концерном Orlen поставив першу у 2026 році партію американського LNG обсягом майже 100 млн куб. м. Вони наприкінці січня були доставлені на термінал у польському Свіноуйсьце та надійшли до української ГТС.
Загалом у 2026 році планується імпортувати в Україну до 1 млрд куб. м LNG із США, у 2025 році було імпортовано 600 млн куб. м.
