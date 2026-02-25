Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Верховний суд: оренда держмайна автоматично продовжується на час війни і 4 місяці після

08:27 25.02.2026 |

Право

Договір оренди державного або комунального майна, строк дії якого закінчився під час воєнного стану, вважається автоматично продовженим на період воєнного стану та чотири місяці після його припинення, якщо балансоутримувач не повідомив орендареві про непродовження договору в 30-денний строк. Зміна власника майна не припиняє таку пролонгацію.

Такий висновок зробила колегія суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного суду, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу суду.

Відповідно до матеріалів справи, новий власник нежитлових приміщень звернувся до суду з позовом про виселення орендаря, посилаючись на закінчення строку договору оренди. Суди першої та апеляційної інстанцій позов задовольнили, визнавши договір припиненим та дійшовши висновку про відсутність підстав для його автоматичного продовження відповідно до п. 5 постанови Кабінету міністрів України від 27 травня 2022 року № 634 «Про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану».

Переглядаючи справу, КГС ВС зазначив, що п. 5 постанови КМУ № 634 передбачає автоматичне продовження договорів оренди без подання заяви орендарем і без окремого рішення орендодавця, якщо відсутнє належне та своєчасне повідомлення про непродовження договору. Листи орендодавця не є належними доказами припинення орендних правовідносин, оскільки один із них не містив волевиявлення про відмову у продовженні, а інший був направлений після спливу встановленого 30-денного строку.

Верховний суд також звернув увагу на те, що під час приватизації спірного майна покупець був обізнаний про чинний і пролонгований договір оренди та погодився з відповідними умовами аукціону. Звернення з позовом про виселення за таких обставин є проявом суперечливої поведінки та порушує принцип добросовісності.

КГС ВС відзначив, що відповідно до ст. 770 ЦК України зміна власника майна не припиняє дії договору оренди, якщо інше не встановлено договором. Оскільки договір оренди був чинним і пролонгованим у силу закону, він є обов'язковим і для нового власника.

За результатами розгляду Верховний суд скасував рішення судів попередніх інстанцій та відмовив у задоволенні позову про виселення.
За матеріалами: www.ukrinform.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2648
  0,0334
 0,08
EUR
 1
 50,9659
  0,0394
 0,08

Курс обміну валют на сьогодні, 09:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9125  0,04 0,09 43,4539  0,05 0,12
EUR 50,7757  0,03 0,06 51,3921  0,06 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1900  0,10 0,23 43,2200  0,10 0,23
EUR 50,9253  0,19 0,37 50,9390  0,20 0,39

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес