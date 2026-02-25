Мінцифри запустило оновлену версію сервісу для перевірки електронних підписів

Сервіс перевірки електронних підписів (КЕП) розпізнаватиме електронні підписи країн ЄС.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації, передає Укрінформ.

«Ми докорінно оновили сервіс перевірки (валідації) електронних підписів (КЕП) на id.gov.ua - тепер він відповідає актуальним стандартам ЄС і видає результат валідації в електронній формі, який має повну юридичну силу», - йдеться в повідомленні.

У міністерстві наголошують, що після оновлення система здатна автоматично розпізнавати українські КЕП та підписи країн ЄС, що спрощує життя підприємцям, юристам та держслужбовцям. Тепер після валідації будь-якого підпису - як українського, так і європейського - сервіс id.gov.ua генерує електронний звіт з печаткою КНЕДП «Дія». Цей звіт має юридичну силу - його можна додавати до справ компанії або надавати як доказ у держоргани чи суд.

На період адаптації систем, які вже інтегрували попередню версію сервісу, вона тимчасово залишається доступною. Вона перестане підтримуватися з 1 червня 2026 року.