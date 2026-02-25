Авторизация

Мінцифри запустило оновлену версію сервісу для перевірки електронних підписів

11:58 25.02.2026 |

Економіка

Сервіс перевірки електронних підписів (КЕП) розпізнаватиме електронні підписи країн ЄС.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації, передає Укрінформ.

«Ми докорінно оновили сервіс перевірки (валідації) електронних підписів (КЕП) на id.gov.ua - тепер він відповідає актуальним стандартам ЄС і видає результат валідації в електронній формі, який має повну юридичну силу», - йдеться в повідомленні.

У міністерстві наголошують, що після оновлення система здатна автоматично розпізнавати українські КЕП та підписи країн ЄС, що спрощує життя підприємцям, юристам та держслужбовцям. Тепер після валідації будь-якого підпису - як українського, так і європейського - сервіс id.gov.ua генерує електронний звіт з печаткою КНЕДП «Дія». Цей звіт має юридичну силу - його можна додавати до справ компанії або надавати як доказ у держоргани чи суд.

На період адаптації систем, які вже інтегрували попередню версію сервісу, вона тимчасово залишається доступною. Вона перестане підтримуватися з 1 червня 2026 року.
 

Бізнес