Мінцифри запустило оновлену версію сервісу для перевірки електронних підписів
11:58 25.02.2026 |
Сервіс перевірки електронних підписів (КЕП) розпізнаватиме електронні підписи країн ЄС.
Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації, передає Укрінформ.
«Ми докорінно оновили сервіс перевірки (валідації) електронних підписів (КЕП) на id.gov.ua - тепер він відповідає актуальним стандартам ЄС і видає результат валідації в електронній формі, який має повну юридичну силу», - йдеться в повідомленні.
У міністерстві наголошують, що після оновлення система здатна автоматично розпізнавати українські КЕП та підписи країн ЄС, що спрощує життя підприємцям, юристам та держслужбовцям. Тепер після валідації будь-якого підпису - як українського, так і європейського - сервіс id.gov.ua генерує електронний звіт з печаткою КНЕДП «Дія». Цей звіт має юридичну силу - його можна додавати до справ компанії або надавати як доказ у держоргани чи суд.
На період адаптації систем, які вже інтегрували попередню версію сервісу, вона тимчасово залишається доступною. Вона перестане підтримуватися з 1 червня 2026 року.
Перший оборонний пакет для України з кредиту ЄС на €90 млрд очікують у квітні
Понад 400 бронемашин для України: Канада анонсувала новий пакет допомоги
«Фінансова трагедія» для України можлива вже у квітні — заява Гетманцева
Регулювання криптовалют в Україні: з'являться основний і допоміжний регулятори
Мінцифри запустило оновлену версію сервісу для перевірки електронних підписів
Рада ухвалила закон, що дає змогу підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Рада відмінила обов'язкове оформлення актів виконаних робіт
Мінфін України провів розміщення ОВДП на 21,4 млрд грн
«Енергетичний Рамштайн» відбудеться у березні за участі України та партнерів — заява Єврокомісії
Верховний суд: оренда держмайна автоматично продовжується на час війни і 4 місяці після
Вашингтон стартує з Tech Corps для нарощування впливу в індустрії ШІ.
Без входу в акаунт: Google Maps обмежив доступ до карт
Україна прискорює розвиток ШІ й хмарних сервісів: домовленості Мінцифри з Microsoft
3 Гбіт/с у 6G: Samsung прискорює майбутнє мобільного зв'язку.
Nvidia близька до інвестування в OpenAI до $30 млрд замість узгоджених раніше $100 млрд - ЗМІ
Квантові обчислення в дата-центрах стануть реальністю вже до кінця десятиліття.
Світовий прорив на шляху до ядерного синтезу — плазму вперше стабілізували маглевом.