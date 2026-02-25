Верховна Рада запровадила одноразову допомогу для працівників критичної інфраструктури

25 лютого Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає одноразову
грошову виплату за шкоду здоров'ю та життю працівникам об'єктів
критичної інфраструктури.
Про це повідомила пресслужба апарату Верховної Ради.
Законом
було внесено зміни до Закону України "Про одноразову грошову допомогу
за шкоду життю та здоров'ю, завдану працівникам об'єктів критичної
інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого
самоврядування внаслідок військової агресії російської федерації проти
України" (законопроєкт № 14303).
Закон передбачає:
уточнення характеру обов'язків осіб, виконання яких дає право на отримання одноразової грошової допомоги;
розширення
кола осіб, які мають право на таку допомогу, зокрема за рахунок
працівників операторів критичної інфраструктури, їхніх філій і
представництв, а також осіб, які постраждали на об'єктах критичної
інфраструктури у зв'язку з виконанням посадових (службових, професійних,
трудових) обов'язків;
розширення переліку членів сімей загиблих (померлих) осіб;
запровадження механізму виплати різниці у разі встановлення вищої групи інвалідності;
продовження
строку реалізації права на отримання одноразової грошової допомоги на
період дії воєнного стану та протягом трьох років після його припинення
або скасування.