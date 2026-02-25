Авторизация

Рада підтримала закон про соцзахист військових — Федоров розкрив ключові зміни

14:41 25.02.2026 |

Право

Сьогодні, 25 лютого 2026 року, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 13646 про соціальний захист військових.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. 


Система соціальних гарантій для військовослужбовців

За його словами, цей законопроєкт формує зрозумілу й чесну систему соціальних гарантій для військовослужбовців базової служби - до, під час і після її проходження.

"Це про справедливість для людей, які стали на захист країни, і про відповідальність держави перед ними та їхніми родинами", - каже міністр.


Що це означає на практиці?

Під час служби

Військові мають гарантоване грошове, медичне, продовольче та речове забезпечення. Передбачені відпустки за сімейними обставинами, лікування й реабілітація за рішенням ВЛК. Держава також забезпечує проживання, безоплатний проїзд і поштовий зв'язок.

Після повернення зі служби

Зберігається право повернутися на роботу - на посаду, не нижчу за попередню. Передбачена допомога в розмірі середньої зарплати після постановки на військовий облік. Військові отримують можливість професійної адаптації, повноцінний страховий і трудовий стаж, а також право на щорічну відпустку вже в перший рік роботи.


Родини загиблих воїнів

"Окремий і принципово важливий блок - родини Захисників і Захисниць, які загинули або зникли безвісти", - додав Федоров.

Законопроєкт запроваджує єдиний і прозорий підхід до виплат - без різних правил за однакових обставин.

Сьогодні держава забезпечує:

  • родинам загиблих - ₴15 млн;
  • родинам зниклих безвісти - щомісячні виплати близько ₴120 тис.

    • "Ми пропонуємо чітке правило: загальний обсяг допомоги - ₴15 млн. Тобто якщо військовий отримав статус безвісти зниклого, його родина отримує виплати близько ₴120 тис. на місяць, а в разі підтвердження загибелі, рідні отримають виплату в такому розмірі, щоб загальна сума допомоги становила ₴15 млн. Це створює рівність, прозорість і зрозумілі гарантії для кожної родини - незалежно від дати чи обставин підтвердження статусу", - резюмує міністр. 
    За матеріалами: Цензор
     

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 43,2648
    		  0,0334
    		 0,08
    EUR
    		 1
    		 50,9659
    		  0,0394
    		 0,08

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:42
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,9125  0,04 0,09 43,4539  0,05 0,12
    EUR 50,7757  0,03 0,06 51,3921  0,06 0,11

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:20
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,1900  0,10 0,23 43,2200  0,10 0,23
    EUR 50,9253  0,19 0,37 50,9390  0,20 0,39

    Бізнес