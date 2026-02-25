Фінансові новини
Рада підтримала закон про соцзахист військових — Федоров розкрив ключові зміни
14:41 25.02.2026 |
Сьогодні, 25 лютого 2026 року, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 13646 про соціальний захист військових.
Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Система соціальних гарантій для військовослужбовців
За його словами, цей законопроєкт формує зрозумілу й чесну систему соціальних гарантій для військовослужбовців базової служби - до, під час і після її проходження.
"Це про справедливість для людей, які стали на захист країни, і про відповідальність держави перед ними та їхніми родинами", - каже міністр.
Що це означає на практиці?
Під час служби
Військові мають гарантоване грошове, медичне, продовольче та речове забезпечення. Передбачені відпустки за сімейними обставинами, лікування й реабілітація за рішенням ВЛК. Держава також забезпечує проживання, безоплатний проїзд і поштовий зв'язок.
Після повернення зі служби
Зберігається право повернутися на роботу - на посаду, не нижчу за попередню. Передбачена допомога в розмірі середньої зарплати після постановки на військовий облік. Військові отримують можливість професійної адаптації, повноцінний страховий і трудовий стаж, а також право на щорічну відпустку вже в перший рік роботи.
Родини загиблих воїнів
"Окремий і принципово важливий блок - родини Захисників і Захисниць, які загинули або зникли безвісти", - додав Федоров.
Законопроєкт запроваджує єдиний і прозорий підхід до виплат - без різних правил за однакових обставин.
Сьогодні держава забезпечує:
"Ми пропонуємо чітке правило: загальний обсяг допомоги - ₴15 млн. Тобто якщо військовий отримав статус безвісти зниклого, його родина отримує виплати близько ₴120 тис. на місяць, а в разі підтвердження загибелі, рідні отримають виплату в такому розмірі, щоб загальна сума допомоги становила ₴15 млн. Це створює рівність, прозорість і зрозумілі гарантії для кожної родини - незалежно від дати чи обставин підтвердження статусу", - резюмує міністр.
