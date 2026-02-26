Фінансові новини
Закон про асистований суїцид отримав схвалення Національних зборів Франції
09:35 26.02.2026 |
Нижня палата парламенту Франції 26 лютого схвалила у другому читанні закон, який легалізує асистований суїцид для важкохворих - проте остаточне його ухвалення може затягнутися ще на місяці.
Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".
У середу депутати Національних зборів після бурхливих дебатів ухвалили у другому читанні законопроєкт про асистований суїцид - 299 голосами "за" і 226 "проти" - який тривалий час просував президент Емманюель Макрон.
Перед цим 491 голосами "за" і без жодного голосу проти ухвалили проєкт про розширення паліативного догляду.
У першому читанні проєкт затвердили у травні 2022 року, тоді з більшою кількістю голосів "за". Відтоді до нього внесли чимали поправок.
У підсумковому результаті закон легалізував асистований суїцид, та евтаназію у випадках, коли зацікавлений пацієнт фізично неспроможний виконати якісь дії зі свого боку.
Обов'язковими критеріями для можливості асистованого суїциду визначили тяжкий та невиліковний стан хворого, близький до термінальної стадії; те, що людина у зв'язку з цим станом зазнає фізичних або психологічних страждань; лікування завдає страждань або не дає явних результатів; пацієнт добровільно та з повним розумінням висловив бажання пройти процедуру, що має перевірятися на всіх етапах.
Орієнтовно у квітні проєкт опиниться на розгляді Сенату та, очікувано, зустріне там опір і повторно повернеться до Національних зборів. Остаточне ухвалення може затягнутися до літа.
