Закон про асистований суїцид отримав схвалення Національних зборів Франції

Нижня палата парламенту Франції 26 лютого схвалила у другому читанні закон, який легалізує асистований суїцид для важкохворих - проте остаточне його ухвалення може затягнутися ще на місяці.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

У середу депутати Національних зборів після бурхливих дебатів ухвалили у другому читанні законопроєкт про асистований суїцид - 299 голосами "за" і 226 "проти" - який тривалий час просував президент Емманюель Макрон.

Перед цим 491 голосами "за" і без жодного голосу проти ухвалили проєкт про розширення паліативного догляду.

У першому читанні проєкт затвердили у травні 2022 року, тоді з більшою кількістю голосів "за". Відтоді до нього внесли чимали поправок.

У підсумковому результаті закон легалізував асистований суїцид, та евтаназію у випадках, коли зацікавлений пацієнт фізично неспроможний виконати якісь дії зі свого боку.

Обов'язковими критеріями для можливості асистованого суїциду визначили тяжкий та невиліковний стан хворого, близький до термінальної стадії; те, що людина у зв'язку з цим станом зазнає фізичних або психологічних страждань; лікування завдає страждань або не дає явних результатів; пацієнт добровільно та з повним розумінням висловив бажання пройти процедуру, що має перевірятися на всіх етапах.

Орієнтовно у квітні проєкт опиниться на розгляді Сенату та, очікувано, зустріне там опір і повторно повернеться до Національних зборів. Остаточне ухвалення може затягнутися до літа.

За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
Ключові теги: Франція
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2413
  0,0235
 0,05
EUR
 1
 50,9620
  0,0039
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 09:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9292  0,02 0,04 43,4636  0,01 0,02
EUR 50,7780  0,00 0,00 51,4212  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2250  0,02 0,03 53,2550  9,99 23,08
EUR 51,0184  0,04 0,08 51,0365  0,03 0,07

