25.02.26
20:16
Голосування в ООН: США не підтримали документ про міцний мир в Україні
13:01 25.02.2026 |
Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо з результатів голосування, яке поширив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в мережі X.
Резолюцію ініціювала Україна. Документ закликає до негайного припинення вогню та підтверджує необхідність дотримання суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.
Резолюція також закликає до повного обміну військовополоненими, звільнення всіх незаконно утримуваних осіб та повернення цивільних осіб.
107 країн підтримали резолюцію. 12 виступили проти - Росія, Білорусь, КНДР, Іран, Куба, Буркіна-Фасо, Бурунді, Еритрея, Малі, Судан, Нікарагуа та Нігер.
51 країна утрималася від голосування. Серед них - США, Китай, Вірменія, Індія, Казахстан, ОАЕ.
