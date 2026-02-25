Авторизация

Голосування в ООН: США не підтримали документ про міцний мир в Україні

Голосування в ООН: США не підтримали документ про міцний мир в УкраїніГенеральна Асамблея ООН з нагоди четвертої річниці російського повномасштабного вторгнення ухвалила резолюцію "Підтримка міцного миру в Україні" 107 голосами країн, серед них не було США.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо з результатів голосування, яке поширив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в мережі X.

Резолюцію ініціювала Україна. Документ закликає до негайного припинення вогню та підтверджує необхідність дотримання суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Резолюція також закликає до повного обміну військовополоненими, звільнення всіх незаконно утримуваних осіб та повернення цивільних осіб.

107 країн підтримали резолюцію. 12 виступили проти - Росія, Білорусь, КНДР, Іран, Куба, Буркіна-Фасо, Бурунді, Еритрея, Малі, Судан, Нікарагуа та Нігер.

51 країна утрималася від голосування. Серед них - США, Китай, Вірменія, Індія, Казахстан, ОАЕ.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
 

