Макрон ініціює в ЄС заборону морських сервісів для російського нафтового експорту

Президент Франції Еммануель Макрон закликав Євросоюз якнайшвидше просунутися з 20-м пакетом санкцій проти Росії, зокрема запровадити "повну заборону морських сервісів" для експорту російської нафти та посилити боротьбу з так званим тіньовим флотом.

Про це він сказав у спільній з президентом Фінляндії Александром Стуббом заяві для преси перед початком офіційної зустрічі в Єлисейському палаці, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми маємо просунутися щодо 20-го пакета санкцій Європейського Союзу, і дискусії відбудуться найближчими днями. Ми повинні працювати над повною забороною морських сервісів для експорту російської нафти, посилити наші спільні зусилля проти того, що називають російським тіньовим флотом, із максимально можливим рівнем координації», - заявив Макрон, додавши, що «напередодні страшного дня - початку п'ятого року війни, розв'язаної Росією», рішучість підтримувати Україну залишається повною та незмінною.

«Ми залишаємося рішуче налаштованими реалізувати позику Європейського Союзу на 90 мільярдів євро для України. 60 мільярдів євро буде спрямовано на фінансування постачань військового обладнання та зміцнення наших промислових і оборонних баз - із пріоритетом для українських і європейських індустрій», - пояснив він.

Макрон також зазначив, що одним із ключових питань зустрічі Коаліції охочих, яка відбудеться завтра, буде фіналізація надійних гарантій безпеки для України.

Після двосторонньої зустрічі президенти Франції та Фінляндії також проведуть відеоконференцію з лідерами Північних та Балтійських країн у форматі NB8.
 

