Макрон ініціює в ЄС заборону морських сервісів для російського нафтового експорту
16:10 23.02.2026 |
Президент Франції Еммануель Макрон закликав Євросоюз якнайшвидше просунутися з 20-м пакетом санкцій проти Росії, зокрема запровадити "повну заборону морських сервісів" для експорту російської нафти та посилити боротьбу з так званим тіньовим флотом.
Про це він сказав у спільній з президентом Фінляндії Александром Стуббом заяві для преси перед початком офіційної зустрічі в Єлисейському палаці, передає кореспондент Укрінформу.
«Ми маємо просунутися щодо 20-го пакета санкцій Європейського Союзу, і дискусії відбудуться найближчими днями. Ми повинні працювати над повною забороною морських сервісів для експорту російської нафти, посилити наші спільні зусилля проти того, що називають російським тіньовим флотом, із максимально можливим рівнем координації», - заявив Макрон, додавши, що «напередодні страшного дня - початку п'ятого року війни, розв'язаної Росією», рішучість підтримувати Україну залишається повною та незмінною.
«Ми залишаємося рішуче налаштованими реалізувати позику Європейського Союзу на 90 мільярдів євро для України. 60 мільярдів євро буде спрямовано на фінансування постачань військового обладнання та зміцнення наших промислових і оборонних баз - із пріоритетом для українських і європейських індустрій», - пояснив він.
Макрон також зазначив, що одним із ключових питань зустрічі Коаліції охочих, яка відбудеться завтра, буде фіналізація надійних гарантій безпеки для України.
Після двосторонньої зустрічі президенти Франції та Фінляндії також проведуть відеоконференцію з лідерами Північних та Балтійських країн у форматі NB8.
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп іде наперекір суду, підвищуючи митні ставки до 15%.
|Ще два банки в Україні визнані неплатоспроможними — НБУ.
|Трамп продовжив дію окремих санкцій США проти РФ ще на один рік.
|Керівник німецької Rheinmetall вважає, що війна в Україні не завершиться цьогоріч.
У РУБРИЦІ
|Атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України можуть підпадати під міжнародні злочини — комісар ООН
Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк (Volker Türk) заявив, що за чотири роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну різко зросла вількість жертв серед цивільного населення, а систематичні атаки агресора на критичну інфраструктуру країни можуть бути кваліфіковані як міжнародні злочини
|Макрон ініціює в ЄС заборону морських сервісів для російського нафтового експорту
|Нові переговори України та РФ: Буданов оголосив дати
|Торговельна угода ЄС–США під загрозою через нову митну політику Трампа.
|ЗМІ: Південна Корея може долучитися до міжнародної ініціативи PURL.
|Прогноз МВФ: завершення війни у 2026 році можливе, але є ризики.
Бізнес
|Світовий прорив на шляху до ядерного синтезу — плазму вперше стабілізували маглевом.
|Українська STETMAN запустить перший супутник для забезпечення звʼязку Сил оборони.
|Інвестиції на $700 млрд: Волл-стріт робить ставку на ШІ-чипи як на «нову нафту» — ЗМІ.
|Google створює нову систему розблокування обличчям для Pixel та Chromebook за аналогією з Face ID
|Tesla починає випуск Cybercab без керма з ціною $30 000
|Google запускає Lyria 3 у Gemini — користувачі зможуть створювати 30-секундні композиції.
|ЄС планує субсидії на електромобілі з вимогою 70% локалізації.