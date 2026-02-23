Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нові переговори України та РФ: Буданов оголосив дати

Новий раунд мирних переговорів між Україною та РФ за участі США планується вже цього тижня.


Коли нова зустріч України та РФ

Напередодні в медіа з'явилася інформація, що переговори відбудуться 26 лютого. За словами Буданова, дійсно, орієнтовні терміни нової зустрічі саме такі.

"Мені здається, це вже було офіційно сказано, що в районі 27-го плюс-мінус день, два. Тому 26-те повністю сюди попадає в цей проміжок", - сказав він.

Однак фінальна дата зустрічі ще не узгоджена, зауважив керівник Офісу президента.

"Ми зараз в процесі підготовки. Це ж протокольне питання, ж самі розумієте. Коли, кому приїхати і так далі. Це ж всі три сторони мають між собою узгодити. 4 сторони, по факту, ще й приймаюча", - пояснив Буданов.


Чи можлива зустріч Зеленського і Путіна

Також журналісти запитали керівника ОП, чи відбудеться зустріч президентів України та РФ. На цій зустрічі раніше наполягав сам український президент Володимир Зеленський, щоб вирішити ключове питання переговорів - питання територій.

"Не знаємо поки що. Ми підіймали таке питання", - відповів Буданов, додавши, що російська сторона поки не дала остаточної відповіді.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2747
  0,0080
 0,02
EUR
 1
 50,9170
  0,0007
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 09:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9273  0,01 0,03 43,4808  0,00 0,01
EUR 50,8054  0,08 0,16 51,4446  0,09 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2650  0,02 0,03 43,2950  0,02 0,03
EUR 51,1046  0,20 0,39 51,1270  0,60 1,19

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес