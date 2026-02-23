Фінансові новини
- |
- 23.02.26
- |
- 16:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нові переговори України та РФ: Буданов оголосив дати
15:34 23.02.2026 |
Новий раунд мирних переговорів між Україною та РФ за участі США планується вже цього тижня.
Коли нова зустріч України та РФ
Напередодні в медіа з'явилася інформація, що переговори відбудуться 26 лютого. За словами Буданова, дійсно, орієнтовні терміни нової зустрічі саме такі.
"Мені здається, це вже було офіційно сказано, що в районі 27-го плюс-мінус день, два. Тому 26-те повністю сюди попадає в цей проміжок", - сказав він.
Однак фінальна дата зустрічі ще не узгоджена, зауважив керівник Офісу президента.
"Ми зараз в процесі підготовки. Це ж протокольне питання, ж самі розумієте. Коли, кому приїхати і так далі. Це ж всі три сторони мають між собою узгодити. 4 сторони, по факту, ще й приймаюча", - пояснив Буданов.
Чи можлива зустріч Зеленського і Путіна
Також журналісти запитали керівника ОП, чи відбудеться зустріч президентів України та РФ. На цій зустрічі раніше наполягав сам український президент Володимир Зеленський, щоб вирішити ключове питання переговорів - питання територій.
"Не знаємо поки що. Ми підіймали таке питання", - відповів Буданов, додавши, що російська сторона поки не дала остаточної відповіді.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп іде наперекір суду, підвищуючи митні ставки до 15%.
ТОП-НОВИНИ
|Ще два банки в Україні визнані неплатоспроможними — НБУ.
|Трамп продовжив дію окремих санкцій США проти РФ ще на один рік.
|Керівник німецької Rheinmetall вважає, що війна в Україні не завершиться цьогоріч.
|У лютому Кабмін утримається від законопроєкту про ПДВ для ФОПів.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як дорослим обрати мовну школу, щоб англійська нарешті зрушила з місця
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Нові переговори України та РФ: Буданов оголосив дати
|Торговельна угода ЄС–США під загрозою через нову митну політику Трампа.
|ЗМІ: Південна Корея може долучитися до міжнародної ініціативи PURL.
|Прогноз МВФ: завершення війни у 2026 році можливе, але є ризики.
|Трамп продовжив дію окремих санкцій США проти РФ ще на один рік.
|Перспективи перемоги Росії в Україні слабшають — оцінка The Economist.
Бізнес
|Світовий прорив на шляху до ядерного синтезу — плазму вперше стабілізували маглевом.
|Українська STETMAN запустить перший супутник для забезпечення звʼязку Сил оборони.
|Інвестиції на $700 млрд: Волл-стріт робить ставку на ШІ-чипи як на «нову нафту» — ЗМІ.
|Google створює нову систему розблокування обличчям для Pixel та Chromebook за аналогією з Face ID
|Tesla починає випуск Cybercab без керма з ціною $30 000
|Google запускає Lyria 3 у Gemini — користувачі зможуть створювати 30-секундні композиції.
|ЄС планує субсидії на електромобілі з вимогою 70% локалізації.