Перспективи перемоги Росії в Україні слабшають — оцінка The Economist.
08:02 20.02.2026 |
Російська армія втрачає шанси на перемогу в Україні, а дипломатичні переговори не забезпечують Кремлю виходу з кризи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Economist.
Шлях до перемоги скорочується
За даними The Economist, плани російської армії на досягнення помітного успіху в Україні виявляються все більш ілюзорними. Незважаючи на очікування, що переговори в Женеві можуть дати Москві поступки від Києва, дипломатичний шлях практично закритий.
Російські війська з червня 2021 року по травень 2024 року просунулися на Донеччині всього на 60 км, тоді як у масштабних конфліктах минулого подібне просування досягалося на тисячі кілометрів.
Внутрішні проблеми Кремля
Системні проблеми всередині Росії погіршують ситуацію. Нестача підготовлених солдатів, низький моральний дух і високий рівень дезертирства роблять військові дії неефективними.
Обмеження доступу до комунікацій, включно з відключенням Telegram і блокуванням Starlink, відрізає війська від критично важливих каналів зв'язку та логістики.
Економічний тиск
Навіть потенційні удари по інфраструктурі України навряд чи переламають хід війни.
Економіка РФ стикається зі зростанням боргів, скороченням доходів і труднощами перерозподілу ресурсів, включно з працевлаштуванням солдатів, які повернулися з фронту.
"Росія покладається на гроші, а не на патріотизм, для набору солдатів. Нехтування ветеранами і відмова держави від компенсацій сім'ям загиблих збільшує вартість вербування", - зазначають експерти.
Наслідки для диктатора Путіна
Внутрішня криза, наростаючі економічні проблеми і неефективність армії ставлять під загрозу амбіції Путіна бути визнаним найбільшим лідером в історії.
Навіть успішні дипломатичні маневри не вирішать фундаментальних проблем, з якими стикається Кремль як на фронті, так і всередині країни.
|У лютому Кабмін утримається від законопроєкту про ПДВ для ФОПів.
|Гарантії безпеки: США говорять про 15 років, Київ вимагає 20+ — Зеленський.
|За погодженням МВФ ліміт для ФОПів зросте до 4 млн — Свириденко.
|Україна отримає $35 млрд військової допомоги від союзників — заява Британії
