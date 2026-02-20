Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Перспективи перемоги Росії в Україні слабшають — оцінка The Economist.

Російська армія втрачає шанси на перемогу в Україні, а дипломатичні переговори не забезпечують Кремлю виходу з кризи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Economist.


Шлях до перемоги скорочується

За даними The Economist, плани російської армії на досягнення помітного успіху в Україні виявляються все більш ілюзорними. Незважаючи на очікування, що переговори в Женеві можуть дати Москві поступки від Києва, дипломатичний шлях практично закритий.

Російські війська з червня 2021 року по травень 2024 року просунулися на Донеччині всього на 60 км, тоді як у масштабних конфліктах минулого подібне просування досягалося на тисячі кілометрів.


Внутрішні проблеми Кремля

Системні проблеми всередині Росії погіршують ситуацію. Нестача підготовлених солдатів, низький моральний дух і високий рівень дезертирства роблять військові дії неефективними.

Обмеження доступу до комунікацій, включно з відключенням Telegram і блокуванням Starlink, відрізає війська від критично важливих каналів зв'язку та логістики.


Економічний тиск

Навіть потенційні удари по інфраструктурі України навряд чи переламають хід війни.

Економіка РФ стикається зі зростанням боргів, скороченням доходів і труднощами перерозподілу ресурсів, включно з працевлаштуванням солдатів, які повернулися з фронту.

"Росія покладається на гроші, а не на патріотизм, для набору солдатів. Нехтування ветеранами і відмова держави від компенсацій сім'ям загиблих збільшує вартість вербування", - зазначають експерти.


Наслідки для диктатора Путіна

Внутрішня криза, наростаючі економічні проблеми і неефективність армії ставлять під загрозу амбіції Путіна бути визнаним найбільшим лідером в історії.

Навіть успішні дипломатичні маневри не вирішать фундаментальних проблем, з якими стикається Кремль як на фронті, так і всередині країни.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2667
  0,0253
 0,06
EUR
 1
 50,9163
  0,3414
 0,67

Курс обміну валют на вчора, 09:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9527  0,01 0,01 43,5100  0,01 0,03
EUR 50,9008  0,06 0,13 51,5169  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на вчора, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2600  0,01 0,02 43,2900  0,01 0,02
EUR 50,8478  0,26 0,51 50,8700  0,26 0,51

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес