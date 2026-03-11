Тристоронні переговори відбудуться наступного тижня, якщо дозволить ситуація на Близькому Сході — Зеленський

Новий раунд переговорів у форматі Україна, США та росія відбудеться наступного тижня у Швейцарії або Туреччині.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав, відповідаючи на питання журналістів, передає hromadske.

Він підтвердив, що цього тижня були заплановані переговори й українська сторона була готова вирушити на зустріч. Однак американська сторона запропонувала перенести її на наступний тиждень.

«Переговори планували провести у вівторок-середу в Туреччині. Я тільки що мав розмову з президентом Ердоганом. Для всіх них також на Близькому Сході війна - це виклик, але все-таки всі говорять про те, що діалог щодо закінчення війни в Україні важливий, що це пріоритет для всіх нас», - каже Зеленський

Тепер тристоронні переговори заплановані на наступний тиждень у Швейцарії або Туреччині. Точна дата залежатиме від розвитку подій на Близькому Сході. За словами Зеленського, серед ключових тем переговорів - продовження обмінів полоненими, а також підготовка можливої зустрічі лідерів.

Він додав, що питання територій навряд чи можна буде розв'язати без переговорів на найвищому політичному рівні.

Зеленський також зазначив, що Україна наполягає на участі Європи у мирних переговорах. За його словами, Київ намагався забезпечити участь європейських лідерів у різних форматах переговорів, «навіть тоді, коли деякі партнери не підтримували таку конфігурацію».

«Треба, щоб Європа теж була більш активною у цьому напрямку. Бо від росії Європа не дочекається бажання бачити її за столом переговорів. Вона [росія] не хоче цього», - додав він.

Іще напередодні український президент висловлював сподівання, що операція США проти Ірану не вплине на переговори, які мали відбутися на початку березня. В інтерв'ю італійському Corriere della Sera він припускав , що зустріч пройде не в Абу-Дабі, а в Женеві або інших містах Європи.