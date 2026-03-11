Тристоронні переговори відбудуться наступного тижня, якщо дозволить ситуація на Близькому Сході — Зеленський

Новий раунд переговорів у форматі Україна, США та росія відбудеться наступного тижня у Швейцарії або Туреччині.
Про це президент України Володимир Зеленський сказав, відповідаючи на питання журналістів, передає hromadske.
Він
підтвердив, що цього тижня були заплановані переговори й українська
сторона була готова вирушити на зустріч. Однак американська сторона запропонувала перенести її на наступний тиждень.
«Переговори
планували провести у вівторок-середу в Туреччині. Я тільки що мав
розмову з президентом Ердоганом. Для всіх них також на Близькому Сході
війна - це виклик, але все-таки всі говорять про те, що діалог щодо
закінчення війни в Україні важливий, що це пріоритет для всіх нас», - каже Зеленський
Тепер
тристоронні переговори заплановані на наступний тиждень у Швейцарії або
Туреччині. Точна дата залежатиме від розвитку подій на Близькому Сході.
За словами Зеленського, серед ключових тем переговорів - продовження
обмінів полоненими, а також підготовка можливої зустрічі лідерів.
Він додав, що питання територій навряд чи можна буде розв'язати без переговорів на найвищому політичному рівні.
Зеленський
також зазначив, що Україна наполягає на участі Європи у мирних
переговорах. За його словами, Київ намагався забезпечити участь
європейських лідерів у різних форматах переговорів, «навіть тоді, коли
деякі партнери не підтримували таку конфігурацію».
«Треба,
щоб Європа теж була більш активною у цьому напрямку. Бо від росії
Європа не дочекається бажання бачити її за столом переговорів. Вона
[росія] не хоче цього», - додав він.
Іще
напередодні український президент висловлював сподівання, що операція
США проти Ірану не вплине на переговори, які мали відбутися на початку
березня. В інтерв'ю італійському Corriere della Sera він припускав, що зустріч пройде не в Абу-Дабі, а в Женеві або інших містах Європи.
Там згодом він підтвердив, що через бойові дії на Близькому Сході Україна не отримала сигналів щодо чергових перемовин для завершення війни у тристоронньому форматі.