Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Тристоронні переговори відбудуться наступного тижня, якщо дозволить ситуація на Близькому Сході — Зеленський

Новий раунд переговорів у форматі Україна, США та росія відбудеться наступного тижня у Швейцарії або Туреччині.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав, відповідаючи на питання журналістів, передає hromadske.

Він підтвердив, що цього тижня були заплановані переговори й українська сторона була готова вирушити на зустріч. Однак американська сторона запропонувала перенести її на наступний тиждень. 

«Переговори планували провести у вівторок-середу в Туреччині. Я тільки що мав розмову з президентом Ердоганом. Для всіх них також на Близькому Сході війна - це виклик, але все-таки всі говорять про те, що діалог щодо закінчення війни в Україні важливий, що це пріоритет для всіх нас», - каже Зеленський

Тепер тристоронні переговори заплановані на наступний тиждень у Швейцарії або Туреччині. Точна дата залежатиме від розвитку подій на Близькому Сході. За словами Зеленського, серед ключових тем переговорів - продовження обмінів полоненими, а також підготовка можливої зустрічі лідерів.

Він додав, що питання територій навряд чи можна буде розв'язати без переговорів на найвищому політичному рівні.

Зеленський також зазначив, що Україна наполягає на участі Європи у мирних переговорах. За його словами, Київ намагався забезпечити участь європейських лідерів у різних форматах переговорів, «навіть тоді, коли деякі партнери не підтримували таку конфігурацію».

«Треба, щоб Європа теж була більш активною у цьому напрямку. Бо від росії Європа не дочекається бажання бачити її за столом переговорів. Вона [росія] не хоче цього», - додав він.

Іще напередодні український президент висловлював сподівання, що операція США проти Ірану не вплине на переговори, які мали відбутися на початку березня. В інтерв'ю італійському Corriere della Sera він припускав, що зустріч пройде не в Абу-Дабі, а в Женеві або інших містах Європи.

Там згодом він підтвердив, що через бойові дії на Близькому Сході Україна не отримала сигналів щодо чергових перемовин для завершення війни у тристоронньому форматі.
За матеріалами: hromadske.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8627
  0,0334
 0,08
EUR
 1
 51,0386
  0,3254
 0,64

Курс обміну валют на сьогодні, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6000  0,01 0,02 44,1936  0,05 0,11
EUR 50,8164  0,08 0,16 51,5060  0,03 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9300  0,11 0,25 43,9600  0,10 0,23
EUR 50,9324  0,13 0,26 50,9452  0,14 0,28

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес