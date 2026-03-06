Порошенко у Верховному Суді назвав санкції перешкодою для підтримки оборони від ракет і дронів РФ

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко на засідання Верховного суду наголосив, що санкції проти нього стали перешкодою для захисту людей та підприємств від російських атак, оскільки "забороняють" підсанкційним особам закуповувати засоби ППО, повідомила пресслужба "Євросолідарності".

"З часів нашого попереднього засідання у Київську кондитерську фабрику ROSHEN 24 січня влучили ракети, "Шахеди" і загинули люди, 6 лютого - у логістичний центр ROSHEN. Загинув пожежник. Пожежники знаходяться, в тому числі, у важкому стані і досі не переведені з реанімації. Ми піклуємося про їхнє здоров'я", - навів він приклади російських атак останнього часу.

"А тепер я хочу зачитати дослівну цитату Постанови уряду 1506. Ви знаєте, що підприємствам, які становлять критичну важливість для економіки України, надається право самостійно шляхом застосування засобів протиповітряної оборони, захищати людей, захищати виробничі потужності. Пункт 7 зазначає, що ця Постанова не розповсюджується на юридичні особи, підприємства, які належать підсанкційним особам. Я не можу захистити людей, тому що уряд каже, що підсанкційним особам захищати заборонено, продавати засоби протиповітряної оборони заборонено", - зазначає Порошенко.

Як повідомлялося, 13 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про рішення РНБО від 12 лютого 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Згідно з додатком до документа, санкції введено проти п'яти фізичних осіб: Порошенка, Ігоря Коломойського, ексвласника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго, колишнього співвласника ПриватБанку Геннадія Боголюбова та екснардепа Віктора Медведчука.

Порошенко оскаржив санкції у Верховному суді. 17 квітня суд почав розгляд позовної заяви у присутності народних депутатів України, а також дипломатів з місії Європейського Союзу, представників посольств Німеччини, Польщі, Австрії, Швеції, Литви, Данії. Представники Порошенка наголошують, що санкції накладено незаконно як на громадянина України, який перебуває в країні, тоді як "терористом" його вважає лише Росія. Відтак, жодних підстав відповідно до закону для санкцій немає.

У грудні суд долучив до матеріалів справи рішення ЄСПЛ від 16 жовтня 2025 року, яким Європейський суд з прав людини визнає, що підсанкційні особи в Україні не мають достатньої можливості захищати свої права і належних процесуальних гарантій під час судового перегляду рішення про застосування санкцій.