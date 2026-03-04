Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Відмова Києву в «плані стійкості» має політичний характер — Кличко

09:12 04.03.2026 |

Політика

Київський міський голова Віталій Кличко розкритикував ухвалення Радою нацбезпеки та оборони "планів стійкості", які передбачають підготовку до нової зими, для всіх міст, окрім Києва.

Про це він написав на своєму каналі у Telegram.

Кличко зазначив, що "наразі" столиця залишиться без допомоги уряду при підготовці до нового опалювального сезону через невключення до "плану стійкості".

"Комплексний план стійкості міста, який представила столиця на засіданні РНБО, - звичайно, потребує участі і допомоги держави. І фінансової, і законодавчої, і залучення урядових структур.

Пропозиції до плану були вчасно подані Міністерству розвитку громад та територій. До розробки документу долучали, зокрема фахівців, а також експертів енергетичної галузі", - сказав очільник Києва.

Мер зазначив, що столиця наразі розглядає різні варіанти підготовки до зими враховуючи обставини із планом.

Він також зазначив, що вбачає "політику" у формуванні "планів стійкості". За словами Кличка, зазначені плани у різних регіонах підписуються головами обласних військових адміністрацій, натомість у Києві, де теж є своя військова адміністрація, такий план має підписувати мер, тобто Кличко.

"Тобто до Києва - "особливе" ставлення. Знову не обходиться без політики...", - підсумував Кличко.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,4548
  0,2205
 0,51
EUR
 1
 50,4597
  0,1417
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1771  0,19 0,44 43,7636  0,25 0,58
EUR 50,2939  0,13 0,27 50,9629  0,11 0,21

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5000  0,18 0,42 43,5300  0,18 0,42
EUR 50,3338  0,42 0,83 50,3511  0,42 0,84

