Фінансові новини
- |
- 04.03.26
- |
- 10:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Відмова Києву в «плані стійкості» має політичний характер — Кличко
09:12 04.03.2026 |
Київський міський голова Віталій Кличко розкритикував ухвалення Радою нацбезпеки та оборони "планів стійкості", які передбачають підготовку до нової зими, для всіх міст, окрім Києва.
Про це він написав на своєму каналі у Telegram.
Кличко зазначив, що "наразі" столиця залишиться без допомоги уряду при підготовці до нового опалювального сезону через невключення до "плану стійкості".
"Комплексний план стійкості міста, який представила столиця на засіданні РНБО, - звичайно, потребує участі і допомоги держави. І фінансової, і законодавчої, і залучення урядових структур.
Пропозиції до плану були вчасно подані Міністерству розвитку громад та територій. До розробки документу долучали, зокрема фахівців, а також експертів енергетичної галузі", - сказав очільник Києва.
Мер зазначив, що столиця наразі розглядає різні варіанти підготовки до зими враховуючи обставини із планом.
Він також зазначив, що вбачає "політику" у формуванні "планів стійкості". За словами Кличка, зазначені плани у різних регіонах підписуються головами обласних військових адміністрацій, натомість у Києві, де теж є своя військова адміністрація, такий план має підписувати мер, тобто Кличко.
"Тобто до Києва - "особливе" ставлення. Знову не обходиться без політики...", - підсумував Кличко.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Державний борг додав $1,67 млрд у січні — Мінфін
|Проєкт власних груп ППО на критичних підприємствах розширено — що відомо
|Банкноти дрібних номіналів більше не будуть платіжним засобом — рішення НБУ
|Україна погодила з Китаєм реструктуризацію боргу — заява МВФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як дорослим обрати мовну школу, щоб англійська нарешті зрушила з місця
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Відмова Києву в «плані стійкості» має політичний характер — Кличко
|Києву відвели тиждень на розробку «плану стійкості» — Зеленський
|Умови вступу до ЄС: оприлюднено документ із ключовими реформами для України
|Буданов: Мені не відомо, щоб партнери встановлювали конкретні терміни завершення війни, переговори надзвичайно складні
|Послаблення блокади Куби: США дозволили приватному сектору перепродавати венесуельську нафту
|Голосування в ООН: США не підтримали документ про міцний мир в Україні
Бізнес
|HP: частка пам’яті та накопичувачів у вартості компонентів ПК перевищила третину
|Microsoft разом зі SpaceX запускають масштабний проєкт інтернет-покриття
|150 Мбіт/с без вишок: SpaceX анонсувала Starlink Cellular для смартфонів
|NVIDIA готує ARM-ноутбуки: провідні бренди ПК вийдуть на ринок у 2026-му
|Прорив у зберіганні енергії: батарея Donut Lab досягає 80% за
|AMD продасть Meta ШІ-чипи на $100 млрд з можливим відходом 10% акцій компанії
|Акції IBM впали на 13% на тлі новин про ШІ та оновлення COBOL