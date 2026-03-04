Фінансові новини
- 04.03.26
- 10:28
RSS
мапа сайту
Києву відвели тиждень на розробку «плану стійкості» — Зеленський
08:27 04.03.2026 |
Владі Києва дали тиждень на підготовку "плану стійкості", якщо він не буде захищений, то наступна зима буде такою ж як минула.
Про це заявив на брифінгу президент Володимир Зеленський.
За його словами, столиця була підготовлена до минулої зими "не на такому якісному рівні" як інші регіони. Києву допомагали кілька тисяч людей з різних областей.
Зеленський зазначив, що він дав можливість всім регіонам до 1 березня підготувати або оновити "плани стійкості".
"Сьогодні з усіх областей незахищеним був тільки план столиці. Я попросив на засідання РНБО, щоб кожна людина відповідала за те, що буде робити. І столиці ми дали додатково тиждень. Якщо не буде захищений план, то столицю чекає така ж зима", - наголосив він.
Зеленський додав, що хоче аби Олександр Кубраков долучився до підготовки енергосистеми Києва до наступного опалювального сезону.
"Але всі повноваження у мера, тому якщо вони захочуть, аби держава допомогала, то будемо допомагати максимально", - підкреслив президент.
