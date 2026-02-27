Фінансові новини
Буданов: Мені не відомо, щоб партнери встановлювали конкретні терміни завершення війни, переговори надзвичайно складні
08:06 27.02.2026 |
Керівник Офісу президента України Кирило Буданов у інтерв'ю для Al Mondon заявив, що переговори щодо завершення війни з Росією надзвичайно складні, і наразі немає інформації про те, що міжнародні партнери встановлювали конкретні терміни щодо її завершення.
"Мені не відомо, щоб наші американські партнери встановлювали конкретні терміни завершення війни. Переговори зараз надзвичайно складні та багатопланові, і неможливо назвати точну дату їх завершення. Ми, звісно, докладаємо максимум зусиль, щоб прискорити процес", - зазначив Буданов.
Він також звернув увагу на роль плану Дональда Трампа у мирному процесі: "План вперше дав змогу порушити питання встановлення реального миру", додавши, що санкції проти Росії мають залишатися навіть після завершення активних бойових дій, щоб не дозволити відновити економічний і військовий потенціал РФ для нової агресії.
Водночас він підкреслив, що український народ відкидає будь-які претензії Росії на території України: "Я впевнений, що український народ відкине будь-які претензії на нашу землю. Усі окуповані території залишатимуться тимчасово окупованими, і вони будуть звільнені з часом".
Щодо проведення виборів керівник ОП підкреслив, що нинішні умови не дозволяють говорити про вибори.
"Моє завдання зараз - забезпечити ефективний переговорний процес. Говорити про вибори за нинішніх обставин - безплідно", - зазначив Буданов.
Як повідомлялося, видання Bloomberg з посиланням на європейських чиновників та представників НАТО зазначало, що США прагнуть укласти угоду щодо врегулювання ситуації в Україні до 4 липня.
Згодом портал Axios повідомив, що під час телефонної розмови в середу президент США Дональд Трамп сказав президенту України Володимиру Зеленському, що волів би, аби війна завершилася протягом місяця. Портал посилається на анонімні джерела, серед яких "український чиновник".
ТОП-НОВИНИ
Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк (Volker Türk) заявив, що за чотири роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну різко зросла вількість жертв серед цивільного населення, а систематичні атаки агресора на критичну інфраструктуру країни можуть бути кваліфіковані як міжнародні злочини
