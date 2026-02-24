Блокування кредиту Україні: Угорщину звинувачують у порушенні принципів ЄС

Головна речниця Європейської комісії Паула Піньйо у понеділок, 23 лютого, різко розкритикувала спробу Угорщини заблокувати надання Україні кредиту розміром 90 млрд євро. Вона наголосила, що рішення, яке вже затвердила Європейська рада, мають поважати, пише The Guardian.

Вона нагадала, що під час ухвалення рішення висувалася лише "одна умова - три держави-члени не братимуть участі у фінансуванні програми".

"Ця умова виконана, і тому ми очікуємо, що всі лідери дотримаються своїх зобов'язань. Невиконання цього буде порушенням принципу відкритої співпраці", - сказала вона.

Згідно з пунктом 3 статті 4 договору про Європейський Союз, держави-члени повинні сприяти виконанню завдань ЄС і утримуватися від будь-яких дій, що можуть загрожувати досягненню цілей ЄС.

Піньйо додала, що ЄС очікує від усіх лідерів, "включно з прем'єр-міністром Орбаном", дотримання своїх політичних зобов'язань.

