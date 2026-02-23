Атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України можуть підпадати під міжнародні злочини — комісар ООН

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк (Volker Türk) заявив, що за чотири роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну різко зросла вількість жертв серед цивільного населення, а систематичні атаки агресора на критичну інфраструктуру країни можуть бути кваліфіковані як міжнародні злочини

"Завтра виповнюється чотири роки з дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Чотири нескінченні і болісні роки. Кількість жертв серед цивільного населення різко зросла, а систематичні атаки Росії на енергетичну та водну інфраструктуру України можуть бути кваліфіковані як міжнародні злочини. Бойові дії повинні бути припинені, і я закликаю приділити особливу увагу правам людини та справедливості в будь-якому перемир'ї або мирній угоді", - про це Турк сказав у промові на відкритті 61-ї сесії Ради ООН з прав людини.