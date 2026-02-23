Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України можуть підпадати під міжнародні злочини — комісар ООН

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк (Volker Türk) заявив, що за чотири роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну різко зросла вількість жертв серед цивільного населення, а систематичні атаки агресора на критичну інфраструктуру країни можуть бути кваліфіковані як міжнародні злочини

"Завтра виповнюється чотири роки з дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Чотири нескінченні і болісні роки. Кількість жертв серед цивільного населення різко зросла, а систематичні атаки Росії на енергетичну та водну інфраструктуру України можуть бути кваліфіковані як міжнародні злочини. Бойові дії повинні бути припинені, і я закликаю приділити особливу увагу правам людини та справедливості в будь-якому перемир'ї або мирній угоді", - про це Турк сказав у промові на відкритті 61-ї сесії Ради ООН з прав людини.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2982
  0,0235
 0,05
EUR
 1
 51,0053
  0,0883
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 09:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9273  0,01 0,03 43,4808  0,00 0,01
EUR 50,8054  0,08 0,16 51,4446  0,09 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2900  0,04 0,09 43,3200  0,04 0,09
EUR 51,1168  0,21 0,42 51,1305  0,60 1,19

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес