23.02.26
17:49
Атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України можуть підпадати під міжнародні злочини — комісар ООН
17:49 23.02.2026 |
Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк (Volker Türk) заявив, що за чотири роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну різко зросла вількість жертв серед цивільного населення, а систематичні атаки агресора на критичну інфраструктуру країни можуть бути кваліфіковані як міжнародні злочини
"Завтра виповнюється чотири роки з дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Чотири нескінченні і болісні роки. Кількість жертв серед цивільного населення різко зросла, а систематичні атаки Росії на енергетичну та водну інфраструктуру України можуть бути кваліфіковані як міжнародні злочини. Бойові дії повинні бути припинені, і я закликаю приділити особливу увагу правам людини та справедливості в будь-якому перемир'ї або мирній угоді", - про це Турк сказав у промові на відкритті 61-ї сесії Ради ООН з прав людини.
|Трамп іде наперекір суду, підвищуючи митні ставки до 15%.
|Ще два банки в Україні визнані неплатоспроможними — НБУ.
|Трамп продовжив дію окремих санкцій США проти РФ ще на один рік.
|Керівник німецької Rheinmetall вважає, що війна в Україні не завершиться цьогоріч.
|Як дорослим обрати мовну школу, щоб англійська нарешті зрушила з місця
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
|Макрон ініціює в ЄС заборону морських сервісів для російського нафтового експорту
|Нові переговори України та РФ: Буданов оголосив дати
|Торговельна угода ЄС–США під загрозою через нову митну політику Трампа.
|ЗМІ: Південна Корея може долучитися до міжнародної ініціативи PURL.
|Прогноз МВФ: завершення війни у 2026 році можливе, але є ризики.
|Світовий прорив на шляху до ядерного синтезу — плазму вперше стабілізували маглевом.
|Українська STETMAN запустить перший супутник для забезпечення звʼязку Сил оборони.
|Інвестиції на $700 млрд: Волл-стріт робить ставку на ШІ-чипи як на «нову нафту» — ЗМІ.
|Google створює нову систему розблокування обличчям для Pixel та Chromebook за аналогією з Face ID
|Tesla починає випуск Cybercab без керма з ціною $30 000
|Google запускає Lyria 3 у Gemini — користувачі зможуть створювати 30-секундні композиції.
|ЄС планує субсидії на електромобілі з вимогою 70% локалізації.