Прогноз МВФ: завершення війни у 2026 році можливе, але є ризики.

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що активна фаза війни може завершитися у 2026 році.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters, у звіті Фонду також передбачено альтернативний негативний сценарій.


Два можливі сценарії розвитку подій

За базовим прогнозом МВФ, поступова стабілізація ситуації можлива вже наступного року. Водночас експерти допускають ризик затягування бойових дій до 2028 року.

Такий варіант розглядається у разі погіршення безпекової та економічної ситуації.

У Фонді наголошують, що подальший розвиток подій залежатиме від низки факторів, зокрема військової динаміки, міжнародної підтримки та загальної макроекономічної стабільності.


Вірогідність завершення війни

  • Раніше керівник німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що Росія не зацікавлена в припиненні війни, тому швидкого миру в Україні цього року не буде. Саме так він висловився у подкасті Table.Today від Table.Briefings.
  • Про те, що війна в Україні, ймовірно, не завершиться до літа, попри очікування окремих американських політичних кіл писали і журналісти NBC News.
  • Втім, агенція Reuters повідомила, що США хочуть домовитися про мирну угоду між РФ та Україною у березні та провести вибори в травні.

    • Попри песимістичні прогнози спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив, що у переговорах у Женеві є значний прогрес. 
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

    Курс НБУ на понеділок
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 43,2747
    		  0,0080
    		 0,02
    EUR
    		 1
    		 50,9170
    		  0,0007
    		 0,00

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:38
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,9393  0,01 0,03 43,4852  0,02 0,06
    EUR 50,7244  0,18 0,35 51,3559  0,16 0,31

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:02
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,2500  0,01 0,02 43,2800  0,01 0,02
    EUR 50,9052  0,06 0,11 50,5275  0,34 0,67

