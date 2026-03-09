Авторизация

Залужний не має стосунку до телеграм-каналу «Штаб Залужного» — радниця посла

08:12 09.03.2026 |

Політика

Медіа радниця посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії Валерія Залужного Оксана Тороп повідомила, що телеграм-канал "Штаб Залужного" не має до дипломата ніякого стосунку і що цей телеграм-канал займається розповсюдженням неправдивих матеріалів.

"Це фейк. Ніякого стосунку до Залужного цей канал не має", - написала Тороп у Facebook у суботу.

Вона зазначила, що попри те, що "поважні ЗМІ" не розповсюджують інформацію, яка публікується на цьому каналі, її продовжують поширювати в Телеграм.

"Не дайте себе використати і обдурити. Особливо зараз. Завелика ціна", - наголосила Тороп.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,7292
  0,0777
 0,18
EUR
 1
 50,5422
  0,3614
 0,71

Курс обміну валют на 06.03.26, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,3722  0,15 0,35 43,9844  0,19 0,43
EUR 50,4644  0,19 0,38 51,1848  0,25 0,48

Міжбанківський ринок на 06.03.26, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6800  0,09 0,19 43,7100  0,09 0,19
EUR 50,5596  0,03 0,06 50,5724  0,05 0,11

