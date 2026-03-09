Фінансові новини
Залужний не має стосунку до телеграм-каналу «Штаб Залужного» — радниця посла
08:12 09.03.2026 |
Медіа радниця посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії Валерія Залужного Оксана Тороп повідомила, що телеграм-канал "Штаб Залужного" не має до дипломата ніякого стосунку і що цей телеграм-канал займається розповсюдженням неправдивих матеріалів.
"Це фейк. Ніякого стосунку до Залужного цей канал не має", - написала Тороп у Facebook у суботу.
Вона зазначила, що попри те, що "поважні ЗМІ" не розповсюджують інформацію, яка публікується на цьому каналі, її продовжують поширювати в Телеграм.
"Не дайте себе використати і обдурити. Особливо зараз. Завелика ціна", - наголосила Тороп.
