Угорщина показала конфісковані гроші та оголосила про депортацію інкасаторів «Ощадбанку»
17:26 06.03.2026 |
Уряд Угорщини опублікував фото грошей і золотих злитків, конфіскованих у працівників «Ощадбанку», яких напередодні затримали на угорській території. Нині українців буцімто вже депортували, однак в Україні кажуть, що досі не мають із ними контакту.
Фото конфіскованих коштів з'явилося на Facebook-сторінці уряду Угорщини.
Там кажуть, що операція із затримання інкасаторів «Ощадбанку» називається «український золотий конвой». Також угорський уряд показав відео самої операції.
На ньому видно, як угорські правоохоронці затримують людей у формі з написом українською «Служба інкасації». На АЗС, де відбувалося затримання, людей поклали на асфальт униз головою та оглянули.
За даними влади Угорщини, сімох українських громадян уже вислали з території Угорщини. Однак речник українського Міністерства закордонних справ Георгій Тихий у коментарі журналістам сказав, що наразі Угорщина не здійснила реальних кроків для звільнення українців.
