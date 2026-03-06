Авторизация

Угорщина показала конфісковані гроші та оголосила про депортацію інкасаторів «Ощадбанку»

Уряд Угорщини опублікував фото грошей і золотих злитків, конфіскованих у працівників «Ощадбанку», яких напередодні затримали на угорській території. Нині українців буцімто вже депортували, однак в Україні кажуть, що досі не мають із ними контакту.

Фото конфіскованих коштів з'явилося на Facebook-сторінці уряду Угорщини.

Там кажуть, що операція із затримання інкасаторів «Ощадбанку» називається «український золотий конвой». Також угорський уряд показав відео самої операції.

На ньому видно, як угорські правоохоронці затримують людей у формі з написом українською «Служба інкасації». На АЗС, де відбувалося затримання, людей поклали на асфальт униз головою та оглянули.

За даними влади Угорщини, сімох українських громадян уже вислали з території Угорщини. Однак речник українського Міністерства закордонних справ Георгій Тихий у коментарі журналістам сказав, що наразі Угорщина не здійснила реальних кроків для звільнення українців.


За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: Угорщина
 

