Фінансові новини
- |
- 04.03.26
- |
- 17:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Трамп анонсував захист танкерів у Перській затоці — зі страхуванням і ескортом
12:28 04.03.2026 |
Президент США Дональд Трамп розпорядився забезпечити військовий супровід і страхування ризиків для танкерів із нафтою та газом, що проходять через Ормузьку протоку.
Про це він написав у вівторок у своїй соцмережі Truth Social, передає Укрінформ.
«Я наказав (Міжнародній) фінансовій корпорації розвитку США (DFC) забезпечити, за дуже розумною ціною, страхування політичних ризиків і гарантії для фінансової безпеки всієї морської торгівлі, особливо енергетичної, що проходить через затоку», - вказав Трамп, наголосивши, що його розпорядження набирає чинності негайно
За словами президента, «це буде доступно для всіх судноплавних компаній».
«За необхідності Військово-морські сили США почнуть супроводжувати танкери через Ормузьку протоку якомога швидше», - зазначив він.
Незалежно від обставин, Сполучені Штати забезпечать вільний потік енергоносіїв у світі, додав глава Білого дому, пообіцявши «більше дій попереду».
За даними Politico, після цього розпорядження ціни на нафту частково знизилися.
У суботу, після початку ударів США та Ізраїлю по Ірану, вони підскочили більш як на 10 доларів за барель. У вівторок американська нафта продавалася за 73 доларів за барель, подешевшавши більш як на 4 дол. після різкого подорожчання.
Попри те, що протока формально залишається відкритою, страхові компанії підвищують розцінки, а подекуди й скасовують покриття для суден, що перебувають у регіоні. Іран відкривав вогонь по кораблях в Ормузькій протоці, через яку проходить близько 20% світових поставок нафти морським шляхом.
Під ударами опинилися об'єкти нафтогазової інфраструктури в країнах Перської затоки, зокрема, Катар зупинив великий завод з експорту природного газу, атак зазнали нафтопереробні підприємства Саудівської Аравії.
Від початку операції США, за даними американських військових, потопили 11 іранських суден.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Державний борг додав $1,67 млрд у січні — Мінфін
|Проєкт власних груп ППО на критичних підприємствах розширено — що відомо
|Банкноти дрібних номіналів більше не будуть платіжним засобом — рішення НБУ
|Україна погодила з Китаєм реструктуризацію боргу — заява МВФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Партія Орбана рекордно відстає в рейтингах напередодні виборів в Угорщині
|Трамп анонсував захист танкерів у Перській затоці — зі страхуванням і ескортом
|Відмова Києву в «плані стійкості» має політичний характер — Кличко
|Києву відвели тиждень на розробку «плану стійкості» — Зеленський
|Умови вступу до ЄС: оприлюднено документ із ключовими реформами для України
|Буданов: Мені не відомо, щоб партнери встановлювали конкретні терміни завершення війни, переговори надзвичайно складні
Бізнес
|Китайські вчені презентували проривний акумулятор для електрокарів із дальністю понад 1 000 км
|Виручка NVIDIA досягла $215 млрд за фінансовий рік — рекорд компанії
|Microsoft пропонує українським стартапам кредит до $150 тисяч
|Вчені створили водну батарею, що зберігає ефективність після 120 000 циклів
|HP: частка пам’яті та накопичувачів у вартості компонентів ПК перевищила третину
|Microsoft разом зі SpaceX запускають масштабний проєкт інтернет-покриття
|150 Мбіт/с без вишок: SpaceX анонсувала Starlink Cellular для смартфонів