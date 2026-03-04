Авторизация

Трамп анонсував захист танкерів у Перській затоці — зі страхуванням і ескортом

Президент США Дональд Трамп розпорядився забезпечити військовий супровід і страхування ризиків для танкерів із нафтою та газом, що проходять через Ормузьку протоку.

Про це він написав у вівторок у своїй соцмережі Truth Social, передає Укрінформ.

«Я наказав (Міжнародній) фінансовій корпорації розвитку США (DFC) забезпечити, за дуже розумною ціною, страхування політичних ризиків і гарантії для фінансової безпеки всієї морської торгівлі, особливо енергетичної, що проходить через затоку», - вказав Трамп, наголосивши, що його розпорядження набирає чинності негайно

За словами президента, «це буде доступно для всіх судноплавних компаній».

«За необхідності Військово-морські сили США почнуть супроводжувати танкери через Ормузьку протоку якомога швидше», - зазначив він.

Незалежно від обставин, Сполучені Штати забезпечать вільний потік енергоносіїв у світі, додав глава Білого дому, пообіцявши «більше дій попереду».

За даними Politico, після цього розпорядження ціни на нафту частково знизилися.

У суботу, після початку ударів США та Ізраїлю по Ірану, вони підскочили більш як на 10 доларів за барель. У вівторок американська нафта продавалася за 73 доларів за барель, подешевшавши більш як на 4 дол. після різкого подорожчання.

Попри те, що протока формально залишається відкритою, страхові компанії підвищують розцінки, а подекуди й скасовують покриття для суден, що перебувають у регіоні. Іран відкривав вогонь по кораблях в Ормузькій протоці, через яку проходить близько 20% світових поставок нафти морським шляхом.

Під ударами опинилися об'єкти нафтогазової інфраструктури в країнах Перської затоки, зокрема, Катар зупинив великий завод з експорту природного газу, атак зазнали нафтопереробні підприємства Саудівської Аравії.

Від початку операції США, за даними американських військових, потопили 11 іранських суден.
