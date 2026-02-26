Фінансові новини
- |
- 26.02.26
- |
- 13:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Послаблення блокади Куби: США дозволили приватному сектору перепродавати венесуельську нафту
12:11 26.02.2026 |
Міністерство фінансів США в середу оголосило, що дозволятиме перепродаж венесуельської нафти на Кубу за умови, що поставки будуть спрямовані кубинському приватному сектору, а не комуністичному уряду.
Це сталося після того, як Дональд Трамп наказав запровадити блокаду постачання палива на Кубу з метою змусити країну змінити режим і провести реформи на острові, повідомляє DW.
Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США повідомило, що "запровадить сприятливу ліцензійну політику щодо конкретних заявок на отримання ліцензій на перепродаж нафти венесуельського походження для використання на Кубі".
У відомстві уточнили, що ця "сприятлива ліцензійна політика спрямована на операції, що підтримують кубинський народ, включаючи кубинський приватний сектор (наприклад, експорт для комерційного та гуманітарного використання на Кубі)". У заяві зазначено, що операції, пов'язані з кубинськими військовими, урядом чи розвідувальними службами, не підпадатимуть під дію цієї політики.
Послаблення американської блокади відбувається на тлі паралічу життя на острові через гострий дефіцит палива. Відключення електроенергії на Кубі стали звичним явищем, лікарні суттєво скоротили надання послуг, а сміттєзбиральні припинили роботу, що призвело до накопичення величезних куп сміття в кубинських містах.
Вигнання американськими військовими минулого місяця лівого лідера Венесуели Ніколаса Мадуро завдало Кубі потужного економічного удару, оскільки Венесуела залишалася ключовим постачальником нафти на острів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Перший оборонний пакет для України з кредиту ЄС на €90 млрд очікують у квітні
|Понад 400 бронемашин для України: Канада анонсувала новий пакет допомоги
|«Фінансова трагедія» для України можлива вже у квітні — заява Гетманцева
|Регулювання криптовалют в Україні: з’являться основний і допоміжний регулятори
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як дорослим обрати мовну школу, щоб англійська нарешті зрушила з місця
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Послаблення блокади Куби: США дозволили приватному сектору перепродавати венесуельську нафту
|Голосування в ООН: США не підтримали документ про міцний мир в Україні
|Понад 400 бронемашин для України: Канада анонсувала новий пакет допомоги
|Блокування кредиту Україні: Угорщину звинувачують у порушенні принципів ЄС
|«Фінансова трагедія» для України можлива вже у квітні — заява Гетманцева
|Атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України можуть підпадати під міжнародні злочини — комісар ООН
Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк (Volker Türk) заявив, що за чотири роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну різко зросла вількість жертв серед цивільного населення, а систематичні атаки агресора на критичну інфраструктуру країни можуть бути кваліфіковані як міжнародні злочини
|Макрон ініціює в ЄС заборону морських сервісів для російського нафтового експорту
Бізнес
|Google додала Gemini в адресний рядок Chrome
|Космічні плани Ілона Маска — абсурд: заява керівника OpenAI
|Google анонсувала масштабний інфраструктурний проєкт U.S.-India Connection
|Tesla має виплатити $243 млн після смертельної ДТП з автопілотом — рішення суду.
|Вашингтон стартує з Tech Corps для нарощування впливу в індустрії ШІ.
|Без входу в акаунт: Google Maps обмежив доступ до карт
|Україна прискорює розвиток ШІ й хмарних сервісів: домовленості Мінцифри з Microsoft