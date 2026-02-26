Авторизация

Послаблення блокади Куби: США дозволили приватному сектору перепродавати венесуельську нафту

Міністерство фінансів США в середу оголосило, що дозволятиме перепродаж венесуельської нафти на Кубу за умови, що поставки будуть спрямовані кубинському приватному сектору, а не комуністичному уряду.

Це сталося після того, як Дональд Трамп наказав запровадити блокаду постачання палива на Кубу з метою змусити країну змінити режим і провести реформи на острові, повідомляє DW.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США повідомило, що "запровадить сприятливу ліцензійну політику щодо конкретних заявок на отримання ліцензій на перепродаж нафти венесуельського походження для використання на Кубі".

У відомстві уточнили, що ця "сприятлива ліцензійна політика спрямована на операції, що підтримують кубинський народ, включаючи кубинський приватний сектор (наприклад, експорт для комерційного та гуманітарного використання на Кубі)". У заяві зазначено, що операції, пов'язані з кубинськими військовими, урядом чи розвідувальними службами, не підпадатимуть під дію цієї політики.

Послаблення американської блокади відбувається на тлі паралічу життя на острові через гострий дефіцит палива. Відключення електроенергії на Кубі стали звичним явищем, лікарні суттєво скоротили надання послуг, а сміттєзбиральні припинили роботу, що призвело до накопичення величезних куп сміття в кубинських містах.

Вигнання американськими військовими минулого місяця лівого лідера Венесуели Ніколаса Мадуро завдало Кубі потужного економічного удару, оскільки Венесуела залишалася ключовим постачальником нафти на острів. 
За матеріалами: БізнесЦензор
 

