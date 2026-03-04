Фінансові новини
04.03.26
17:57
RSS
мапа сайту
Партія Орбана рекордно відстає в рейтингах напередодні виборів в Угорщині
17:29 04.03.2026 |
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан може втратити владу. Його партія "Фідес" програє опозиційній "Тисі" 12 відсотків - і це за два місяці до виборів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Угорська опозиційна партія "Тиса" вперше суттєво обігнала правлячий "Фідес" Віктора Орбана. Відрив зріс до 12 відсоткових пунктів, тож 16-річне панування угорського прем'єра під загрозою.
Опитування проводилося 22-28 лютого. Проміжні результати такі:
У січні відрив між партіями становив лише 10%. За місяць він зріс до 12%.
Парламентські вибори в Угорщині відбудуться 12 квітня.
Як ставиться Орбан до України
Прем'єр Орбан та його партія виступають проти допомоги Україні і блокують її вступ до Євросоюзу.
Лідер опозиції Петер Мадяр обіцяє протилежне - зміцнити орієнтацію Угорщини на ЄС та НАТО та допомогу Україні.
Загострення конфлікту навколо України пов'язують із наближенням виборів - Орбан свідомо використовує образ "зовнішнього ворога" як частину передвиборчої стратегії.
Саме на цьому тлі Угорщина у лютому призупинила постачання дизелю до України, звинувативши Київ у нібито навмисній зупинці транзиту нафти через "Дружбу". Крім цього, Будапешт блокував виділення 90 млрд євро кредиту ЄС для України та 20-й пакет санкцій проти Росії.
Україна звинувачення відкинула, пояснивши зупинку транзиту російськими атаками на інфраструктуру.
|Державний борг додав $1,67 млрд у січні — Мінфін
|Проєкт власних груп ППО на критичних підприємствах розширено — що відомо
|Банкноти дрібних номіналів більше не будуть платіжним засобом — рішення НБУ
|Україна погодила з Китаєм реструктуризацію боргу — заява МВФ
