Партія Орбана рекордно відстає в рейтингах напередодні виборів в Угорщині

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан може втратити владу. Його партія "Фідес" програє опозиційній "Тисі" 12 відсотків - і це за два місяці до виборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Угорська опозиційна партія "Тиса" вперше суттєво обігнала правлячий "Фідес" Віктора Орбана. Відрив зріс до 12 відсоткових пунктів, тож 16-річне панування угорського прем'єра під загрозою.

Опитування проводилося 22-28 лютого. Проміжні результати такі:

  • 50% - за опозиційну "Тису"
  • 38% - за правлячий "Фідес"
  • 20% респондентів ще не визначилися.

    • У січні відрив між партіями становив лише 10%. За місяць він зріс до 12%.

    Парламентські вибори в Угорщині відбудуться 12 квітня.


    Як ставиться Орбан до України

    Прем'єр Орбан та його партія виступають проти допомоги Україні і блокують її вступ до Євросоюзу.

    Лідер опозиції Петер Мадяр обіцяє протилежне - зміцнити орієнтацію Угорщини на ЄС та НАТО та допомогу Україні.

    Загострення конфлікту навколо України пов'язують із наближенням виборів - Орбан свідомо використовує образ "зовнішнього ворога" як частину передвиборчої стратегії.

    Саме на цьому тлі Угорщина у лютому призупинила постачання дизелю до України, звинувативши Київ у нібито навмисній зупинці транзиту нафти через "Дружбу". Крім цього, Будапешт блокував виділення 90 млрд євро кредиту ЄС для України та 20-й пакет санкцій проти Росії.

    Україна звинувачення відкинула, пояснивши зупинку транзиту російськими атаками на інфраструктуру.
    За матеріалами: РБК-Україна
    Ключові теги: Угорщина
     

