Єврокомісар: ЄС надасть Україні €90 млрд «як би там не було»

Україна обов'язково отримає кредит від Європейського Союзу у 90 млрд євро, незважаючи на блокування Угорщини.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявив єврокомісар Валдіс Домбровскіс після засідання Ради ЄС з питань економіки та фінансів у Брюсселі 10 березня.

Європейський Союз виконає свою обіцянку надати Україні 90 млрд євро у 2026-27 роках, переконаний єврокомісар.

"Ми надамо цей кредит так чи інакше", - висловив упевненість Домбровскіс.

Він нагадав, що наміром ЄС було "розпочати надання цього фінансування у квітні".

"З цієї точки зору питання стає терміновим, оскільки зараз ми вже в першій половині березня, власне, для завершення цієї роботи. Тож ми продовжуємо інтенсивну взаємодію", - зауважив єврокомісар.

Він підкреслив, що "ми не вперше стикаємося з подібними труднощами з Угорщиною, яка блокувала як попередні пакети фінансової підтримки, так і попередні пакети санкцій".

"Зрештою, нам завжди вдавалося розблокувати цю ситуацію, і я сподіваюся, що так буде і цього разу", - сказав Валдіс Домбровскіс.

Він не уточнив, як саме Єврокомісія планує знімати вето Угорщини з цього рішення.

Єврокомісар розповів, що Рада ЄС вже затвердила зміни до регламенту щодо кредиту на підтримку України та до Фонду для України (Ukraine Facility).

"Зараз ми працюємо з українською владою над підготовкою всіх інших необхідних документів, таких як стратегія фінансування, меморандум про взаєморозуміння тощо. Отже, єдиним невирішеним законодавчим актом залишаються зміни до регламенту про Багаторічну фінансову програму (MFF), і це необхідно для того, щоб Комісія могла вийти на ринки та фактично запозичити, а потім надати це фінансування Україні", - пояснив Валдіс Домбровскіс.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua/
