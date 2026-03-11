Фінансові новини
11.03.26
- 12:51
- RSS
- мапа сайту
Єврокомісар: ЄС надасть Україні €90 млрд «як би там не було»
12:16 11.03.2026 |
Україна обов'язково отримає кредит від Європейського Союзу у 90 млрд євро, незважаючи на блокування Угорщини.
Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявив єврокомісар Валдіс Домбровскіс після засідання Ради ЄС з питань економіки та фінансів у Брюсселі 10 березня.
Європейський Союз виконає свою обіцянку надати Україні 90 млрд євро у 2026-27 роках, переконаний єврокомісар.
"Ми надамо цей кредит так чи інакше", - висловив упевненість Домбровскіс.
Він нагадав, що наміром ЄС було "розпочати надання цього фінансування у квітні".
"З цієї точки зору питання стає терміновим, оскільки зараз ми вже в першій половині березня, власне, для завершення цієї роботи. Тож ми продовжуємо інтенсивну взаємодію", - зауважив єврокомісар.
Він підкреслив, що "ми не вперше стикаємося з подібними труднощами з Угорщиною, яка блокувала як попередні пакети фінансової підтримки, так і попередні пакети санкцій".
"Зрештою, нам завжди вдавалося розблокувати цю ситуацію, і я сподіваюся, що так буде і цього разу", - сказав Валдіс Домбровскіс.
Він не уточнив, як саме Єврокомісія планує знімати вето Угорщини з цього рішення.
Єврокомісар розповів, що Рада ЄС вже затвердила зміни до регламенту щодо кредиту на підтримку України та до Фонду для України (Ukraine Facility).
"Зараз ми працюємо з українською владою над підготовкою всіх інших необхідних документів, таких як стратегія фінансування, меморандум про взаєморозуміння тощо. Отже, єдиним невирішеним законодавчим актом залишаються зміни до регламенту про Багаторічну фінансову програму (MFF), і це необхідно для того, щоб Комісія могла вийти на ринки та фактично запозичити, а потім надати це фінансування Україні", - пояснив Валдіс Домбровскіс.
Сибіга: Угорщина фактично захопила працівників Ощадбанку разом із грошима
Після атак РФ в Україні працює менше 10 ГВт генерації
Державний борг додав $1,67 млрд у січні — Мінфін
Проєкт власних груп ППО на критичних підприємствах розширено — що відомо
