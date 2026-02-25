Фінансові новини
- |
- 25.02.26
- |
- 20:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Український завод БПЛА виходить за кордон: виробництво стартує у Великій Британії
16:00 25.02.2026 |
У Великій Британії починає працювати перший український оборонний завод - виробничий комплекс компанії Ukrspecsystems, чиї безпілотники давно довели свою ефективність в умовах високотехнологічної війни, повідомив посол України Валерій Залужний.
"Україна воює в умовах постійних ракетних ударів, руйнування інфраструктури та загрози для виробництв. А наші інженери створюють рішення, які народжуються безпосередньо з досвіду фронту. Вони вдосконалюють системи не за підсумками теоретичних досліджень, а за результатами реальних бойових застосувань. Тому запуск виробництва у Великій Британії має глибоку стратегічну логіку. Це не перенесення центру тяжіння з України. Це розширення наших спільних спроможностей та створення другого контуру стійкості, який гарантує безперервність виробництва", - написав Залужний в соцмережі Facebook.
Він наголосив, що центр інженерної експертизи лишається в Україні, а виробництво інтегрується у британський оборонний простір. Таким чином створюється нова якість партнерства, коли союзники не лише підтримують одне одного, а й формують спільну промислову базу безпеки.
"Для України цей проєкт означає стабільність і можливість довгострокового планування. Для Британії - це посилення власної оборонної індустрії, доступ до технологій, перевірених у сучасній війні, та створення робочих місць. Це приклад того, як можна швидко інтегрувати бойовий досвід у промислові рішення і власну безпеку. Тож ця подія не лише економічного чи технологічного значення, вона має стратегічний і навіть цивілізаційний вимір. Ми фактично закладаємо фундамент нової архітектури європейської безпеки", - резюмував посол.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Перший оборонний пакет для України з кредиту ЄС на €90 млрд очікують у квітні
|Понад 400 бронемашин для України: Канада анонсувала новий пакет допомоги
|«Фінансова трагедія» для України можлива вже у квітні — заява Гетманцева
|Регулювання криптовалют в Україні: з’являться основний і допоміжний регулятори
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як дорослим обрати мовну школу, щоб англійська нарешті зрушила з місця
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Єврокомісія: зупинка «Дружби» не становить ризику для енергобезпеки Угорщини й Словаччини
|Український завод БПЛА виходить за кордон: виробництво стартує у Великій Британії
|Голосування в ООН: США не підтримали документ про міцний мир в Україні
|Перший оборонний пакет для України з кредиту ЄС на €90 млрд очікують у квітні
|Понад 400 бронемашин для України: Канада анонсувала новий пакет допомоги
|«Енергетичний Рамштайн» відбудеться у березні за участі України та партнерів — заява Єврокомісії
Бізнес
|Google анонсувала масштабний інфраструктурний проєкт U.S.-India Connection
|Tesla має виплатити $243 млн після смертельної ДТП з автопілотом — рішення суду.
|Вашингтон стартує з Tech Corps для нарощування впливу в індустрії ШІ.
|Без входу в акаунт: Google Maps обмежив доступ до карт
|Україна прискорює розвиток ШІ й хмарних сервісів: домовленості Мінцифри з Microsoft
|3 Гбіт/с у 6G: Samsung прискорює майбутнє мобільного зв’язку.
|Nvidia близька до інвестування в OpenAI до $30 млрд замість узгоджених раніше $100 млрд - ЗМІ