Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Український завод БПЛА виходить за кордон: виробництво стартує у Великій Британії

У Великій Британії починає працювати перший український оборонний завод - виробничий комплекс компанії Ukrspecsystems, чиї безпілотники давно довели свою ефективність в умовах високотехнологічної війни, повідомив посол України Валерій Залужний.

"Україна воює в умовах постійних ракетних ударів, руйнування інфраструктури та загрози для виробництв. А наші інженери створюють рішення, які народжуються безпосередньо з досвіду фронту. Вони вдосконалюють системи не за підсумками теоретичних досліджень, а за результатами реальних бойових застосувань. Тому запуск виробництва у Великій Британії має глибоку стратегічну логіку. Це не перенесення центру тяжіння з України. Це розширення наших спільних спроможностей та створення другого контуру стійкості, який гарантує безперервність виробництва", - написав Залужний в соцмережі Facebook.

Він наголосив, що центр інженерної експертизи лишається в Україні, а виробництво інтегрується у британський оборонний простір. Таким чином створюється нова якість партнерства, коли союзники не лише підтримують одне одного, а й формують спільну промислову базу безпеки.

"Для України цей проєкт означає стабільність і можливість довгострокового планування. Для Британії - це посилення власної оборонної індустрії, доступ до технологій, перевірених у сучасній війні, та створення робочих місць. Це приклад того, як можна швидко інтегрувати бойовий досвід у промислові рішення і власну безпеку. Тож ця подія не лише економічного чи технологічного значення, вона має стратегічний і навіть цивілізаційний вимір. Ми фактично закладаємо фундамент нової архітектури європейської безпеки", - резюмував посол.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Британія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2413
  0,0235
 0,05
EUR
 1
 50,9620
  0,0039
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 09:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9125  0,04 0,09 43,4539  0,05 0,12
EUR 50,7757  0,03 0,06 51,3921  0,06 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2400  0,05 0,12 43,2700  0,05 0,12
EUR 50,9799  0,14 0,27 51,0023  0,14 0,27

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес