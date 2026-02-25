Український завод БПЛА виходить за кордон: виробництво стартує у Великій Британії

У Великій Британії починає працювати перший український оборонний завод - виробничий комплекс компанії Ukrspecsystems, чиї безпілотники давно довели свою ефективність в умовах високотехнологічної війни, повідомив посол України Валерій Залужний.

"Україна воює в умовах постійних ракетних ударів, руйнування інфраструктури та загрози для виробництв. А наші інженери створюють рішення, які народжуються безпосередньо з досвіду фронту. Вони вдосконалюють системи не за підсумками теоретичних досліджень, а за результатами реальних бойових застосувань. Тому запуск виробництва у Великій Британії має глибоку стратегічну логіку. Це не перенесення центру тяжіння з України. Це розширення наших спільних спроможностей та створення другого контуру стійкості, який гарантує безперервність виробництва", - написав Залужний в соцмережі Facebook.

Він наголосив, що центр інженерної експертизи лишається в Україні, а виробництво інтегрується у британський оборонний простір. Таким чином створюється нова якість партнерства, коли союзники не лише підтримують одне одного, а й формують спільну промислову базу безпеки.

"Для України цей проєкт означає стабільність і можливість довгострокового планування. Для Британії - це посилення власної оборонної індустрії, доступ до технологій, перевірених у сучасній війні, та створення робочих місць. Це приклад того, як можна швидко інтегрувати бойовий досвід у промислові рішення і власну безпеку. Тож ця подія не лише економічного чи технологічного значення, вона має стратегічний і навіть цивілізаційний вимір. Ми фактично закладаємо фундамент нової архітектури європейської безпеки", - резюмував посол.