Фінансові новини
- |
- 18.03.26
- |
- 18:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Орбан готується до можливого програшу та не виключає радикальних дій — Politico
17:42 18.03.2026 |
Вибори в Угорщині ще не відбулися, а в Будапешті вже обговорюють: чи погодиться прем'єр Віктор Орбан визнати результати, якщо програє. Після поразки 2006 року він вивів людей на вулиці, та цього разу може піти ще далі.
Орбан може не визнати результат
Жужанна Селені - одна з перших членів "Фідес", яка згодом покинула партію - вважає, що прем'єр здатен піти на крайні кроки.
"Якщо опозиція отримає лише просту більшість, Орбан матиме багато інструментів, щоб зробити практично неможливим формування нового уряду чи навіть скликання нового парламенту", - заявила вона.
Він може спровокувати конституційну кризу та оголосити надзвичайний стан, вважає політик.
Що показують опитування
Дані соціологів розходяться залежно від того, хто їх проводив:
Як Орбан поводився після поразок раніше
Востаннє "Фідес" програвав у 2006 році. Спершу Орбан визнав поразку. Але через пів року - після витоку промови лідера соціалістів, який визнав, що збрехав виборцям, - ситуація змінилася.
Законодавці "Фідес" скористалися протестами: демонтували бар'єри навколо парламенту, щоб натовп міг підійти до будівлі. "Фідес вивела політику на вулиці та переслідувала уряд за допомогою вкрай обструкційної тактики в парламенті", - згадує Селені.
Вона вважає, що Орбан, скоріш за все, повторить ту ж схему. "Орбан може згодом дуже ускладнити життя Тисі в управлінні", - сказала вона.
Навіть у разі перемоги опозиція може зіткнутися з серйозними перешкодами. Без двох третин голосів у парламенті "Тиса" не зможе провести більшість реформ.
Серед них - заходи, які вимагає Брюссель для розморожування близько 18 мільярдів євро коштів ЄС, заблокованих через порушення верховенства права.
ЗМІ пише, що Орбан, ймовірно, не буде прямо заявляти про фальсифікацію виборів, бо це зашкодить його шансам на політичне повернення. Натомість він може оскаржувати результати в окремих округах і підштовхувати прихильників до вуличних протестів.
"Чим більше шкоди він зможе завдати новому уряду та підірвати його, тим більше у нього шансів на подальше політичне повернення", - цитує видання політолога Габора Току.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Де купити штори онлайн: як обрати тканину, стиль і не помилитися з розміром
У РУБРИЦІ
Бізнес
